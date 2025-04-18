هذا ما يحدث لك عند نقع رجليك في الماء والملح قبل النوم

نقع القدمين في الماء والملح قبل النوم يمكن أن يكون له العديد من الفوائد المريحة والعلاجية، على الرغم من أن بعضها يعتمد على الأدلة القصصية أكثر من الدراسات العلمية القوية، وفقًا لـ timesofindia.

إذا كنت تستخدم ملح إبسوم (كبريتات المغنيسيوم)، فإن المغنيسيوم يمكن أن يمتصه الجلد ويساعد في تخفيف آلام العضلات والتشنجات والتصلب.

1- تخفيف التورم

الماء الدافئ مع الملح يمكن أن يساعد في تقليل التورم في القدمين والكاحلين عن طريق تحسين الدورة الدموية.

2- تهدئة الأوجاع

يمكن أن يساعد الماء الدافئ في حد ذاته على تهدئة الأوجاع الطفيفة في القدمين.

3- تحسين الاسترخاء والنوم

تأثير مهدي

الماء الدافئ له تأثير مهدئ على الجسم والعقل، مما يساعد على الاسترخاء قبل النوم.

4- المغنيسيوم

كما ذكرنا، المغنيسيوم يمكن أن يعزز الاسترخاء ويحسن نوعية النوم لدى بعض الأشخاص.

5- طقس مريح

إضافة هذا الروتين إلى روتينك الليلي يمكن أن يشير إلى جسمك بأن وقت النوم قد اقترب.

6- تخفيف مشاكل جلد القدم

تقشير الجلد الميت

الملح يمكن أن يساعد في تقشير الجلد الميت والخشن في القدمين، مما يجعلهما أكثر نعومة.

7- مضاد للفطريات والبكتيريا

بعض أنواع الملح، مثل ملح البحر أو ملح الهيمالايا، قد تحتوي على معادن لها خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، مما قد يساعد في علاج قدم الرياضي أو رائحة القدم الكريهة (على الرغم من أن هذا ليس علاجًا أساسيًا لهذه الحالات).

8- تخفيف الحكة

قد يساعد الماء المالح في تخفيف الحكة الناتجة عن بعض الأمراض الجلدية الطفيفة.

9- تقليل رائحة القدم الكريهة

قتل البكتيريا

يمكن أن يساعد الملح في قتل بعض البكتيريا التي تساهم في رائحة القدم الكريهة.

10- تخفيف الصداع

يعتقد البعض أن نقع القدمين في الماء الدافئ يمكن أن يساعد في تخفيف الصداع عن طريق سحب الدم إلى القدمين وتقليل الضغط في الرأس، ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي قوي يدعم هذا الادعاء.

هل أكلة العكاوي مفيدة؟.. واستشاري يكشف عن سر علاقتها بالقدرة الجنسية للرجال

نوع توابل يذيب الحصوات وينظم السكر ويطهر الكبد.. احرص على تناوله

"وداعا للإمساك في دقائق".. 5 مشروبات مفعولها سريع وآمن





لماذا ترتفع نسبة السكر في الدم رغم تجنب السكريات؟.. احذر 4 أسباب





فلوسك هتتضاعف.. 3 أبراج تشهد أخبار سارة وسفر وحب جديد