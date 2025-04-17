تظهر على الساقين.. علامة تكشف الإصابة بسرطان الرئة

كتب- أحمد الضبع:

رغم لياقته البدنية العالية وابتعاده التام عن التدخين، فوجئ الأمريكي تشاد دنبار، البالغ من العمر 45 عامًا، بتشخيص صادم لسرطان الرئة في مرحلة متقدمة، بعد أن لاحظ عرضًا غير متوقع في ساقه كان بمثابة العلامة الوحيدة على إصابته.

دنبار وهو مدير تنفيذي في مجال التكنولوجيا وأب لطفلين، اعتاد على قيادة الدراجة لمسافات طويلة، وبلغ مجموع ما قطعه نحو 4800 كيلومتر خلال موسم واحد، لكن لم يتوقع أن يكون الألم والتورم في ساقه إشارة إلى أحد أخطر أنواع السرطان، حسبما ذكرت "ديلي ميل".

وفي مقطع فيديو نشرته مؤسسة "The Young Lung Cancer Initiative" الخيرية، روى دنبار من ولاية يوتا تفاصيل رحلته مع المرض، مشيرًا إلى أن حالته بدأت بألم في الساق ظنه ناتجًا عن إجهاد عضلي طبيعي، لكن سلسلة من الفحوصات كشفت أن هذا التورم ناتج عن انتشار السرطان إلى العقد الليمفاوية، ومنها إلى الدماغ والكبد والعظام.

وأوضح الأطباء أن السرطان قد يؤدي إلى احتباس السوائل وتورم الأطراف، خاصة إذا انتقل إلى العقد الليمفاوية أو تسبب في خلل بوظائف الأعضاء الحيوية كالقلب أو الرئتين، وهو ما حدث مع دنبار.

ورغم بدء العلاج واستجابته الأولية، عادت الأورام للنمو في الدماغ والكبد، ما دفع الأطباء إلى تقدير فرص نجاته بنسبة لا تتجاوز 5% خلال خمس سنوات، إلا أن دنبار قرر عدم الاستسلام، وبدأ تجربة علاجية تجريبية تتطلب سفره إلى كاليفورنيا كل أسبوعين.

وأكد دنبار في رسالته المصورة أن أي شخص لديه رئتان يمكن أن يصاب بسرطان الرئة، داعيًا الجميع إلى اليقظة والانتباه لأي أعراض غير معتادة، حتى وإن بدت بسيطة أو غير مرتبطة بالرئة مباشرة.

ورغم أن التدخين لا يزال السبب الأبرز وراء 70% من حالات سرطان الرئة، إلا أن الباحثين لاحظوا مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإصابة بين غير المدخنين، خاصة صغار السن، حيث تُرجع بعض الدراسات ذلك إلى تلوث الهواء والعوامل الوراثية، مثل الطفرات الجينية النادرة كطفرة RET، التي يعاني منها دنبار.

ويذكر أن سرطان الرئة يحصد أرواح نحو 35 ألف شخص سنويًا في بريطانيا، ما يجعله السبب الأول للوفيات الناتجة عن السرطان.

https://www.instagram.com/reel/DHO8GRpJcGF/...

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