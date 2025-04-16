احذرها.. علامات مفاجئة بعد الطعام قد تكشف عن ارتفاع "القاتل الصامت"

كتبت- آلاء نبيل:

"القاتل الصامت" هو مصطلح يستخدم غالبًا لوصف ارتفاع ضغط الدم لأنه لا يظهر عادةً أعراضًا واضحة، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي قد تظهر بعد تناول الطعام والتي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة في ضغط الدم أو مشاكل صحية أخرى مرتبطة به.

وبحسب ما ذكره موقعي webmd وhealthline، علامات ارتفاع القاتل الصامت بعد تناول الطعام.

الدوخة أو الدوار

الشعور بالدوران أو عدم التوازن بعد تناول الطعام يمكن أن يكون علامة على انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، ويحدث هذا غالبًا عندما يتدفق الدم إلى الجهاز الهضمي للمساعدة في عملية الهضم، ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في تدفق الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الدماغ.

الشعور بالإرهاق الشديد أو الخمول:

الشعور بتعب شديد أو رغبة قوية في النوم بعد تناول الطعام، خاصة الوجبات الكبيرة أو الغنية بالكربوهيدرات المكررة، قد يشير إلى تقلبات في مستويات السكر في الدم أو إلى أن الجسم يبذل جهدًا كبيرًا في عملية الهضم، و بمرور الوقت، يمكن أن تساهم هذه التقلبات في مشاكل صحية قد تؤثر على ضغط الدم.

الصداع

الشعور بصداع بعد تناول الطعام يمكن أن يكون مرتبطًا بتقلبات في ضغط الدم أو بمكونات معينة في الطعام (مثل الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم أو النترات).

سرعة ضربات القلب

الشعور بأن قلبك ينبض بسرعة أو بقوة بعد تناول الطعام قد يكون مرتبطًا برد فعل الجسم على الطعام أو بتقلبات في ضغط الدم، وهناك بعض الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو السكر بكميات كبيرة يمكن أن تسبب هذه الأعراض.

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