حسام موافي يكشف وظيفة في جسم الإنسان تعمل حتى دخوله القبر (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

مع تقدم الإنسان في العمر، تبدأ وظائف الجسم الحيوية في التراجع تدريجيًا، فتضعف الحواس، وتنخفض اللياقة البدنية، وتتأثر بعض قدرات الدماغ، لكن هل هناك وظيفة جسدية تظل في أوج عطائها حتى اللحظات الأخيرة من الحياة.

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن هناك عضوًا لا يعرف الشيخوخة، ويواصل أداءه دون كلل حتى دخول القبر.

وأضاف "موافي" أن التقدم في العمر يصاحبه تراجع في كفاءة معظم أجهزة الجسم، مثل السمع والبصر، واللياقة البدنية، وحتى بعض وظائف الدماغ، وهو أمر طبيعي ناتج عن الشيخوخة.

ولفت إلى أن ثمة استثناء وحيدًا، موضحًا: "بعد سن الـ80، تبدأ معظم وظائف الجسم في التراجع، إلا أن كرات الدم الحمراء تواصل أداءها بكفاءة حتى الوفاة، ولا تقل كفاءتها أو عددها بسبب السن.. تفضل شغالة مع الإنسان إلى القبر".

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة أن الإصابة بالأنيميا في الشيخوخة ليست نتيجة طبيعية للتقدم في العمر، بل مؤشر على وجود مرض عضوي يجب تشخيصه وعلاجه، مضيفًا:

"لما ألاقي واحد عنده 90 سنة وعنده أنيميا، يبقى مريض، مش كبير في السن.. الأنيميا مش مرتبطة بالعجز".

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