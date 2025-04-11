مخاطر لا نتوقعها عند الإفراط في التدخين

التدخين عادة مدمرة للصحة، والإفراط فيها يحمل مخاطر صحية جسيمة قد لا يتوقعها الكثيرون، بالإضافة إلى الأضرار المعروفة على الرئتين والقلب.

زيادة خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية

ووفقًا لـ medicalxpressk التدخين لا يهدئ الأعصاب كما يعتقد البعض، بل يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج الأخرى على المدى الطويل. النيكوتين يؤثر على النواقل العصبية في الدماغ، مما يؤدي إلى اختلالات كيميائية تزيد من هذه المخاطر.

تدهور الوظائف الإدراكية

الإفراط في التدخين يمكن أن يؤدي إلى تدهور الذاكرة والانتباه والقدرة على التعلم واتخاذ القرارات. التدخين يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ ويتلف الأوعية الدموية الدقيقة، مما يؤثر سلبًا على الوظائف الإدراكية مع مرور الوقت.

زيادة خطر الإصابة بالخرف

تشير الدراسات إلى أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف في سن مبكرة مقارنة بغير المدخنين.

تأثيرات غير مباشرة على أجهزة الجسم الأخرى

مشاكل في الجهاز الهضمي

الإفراط في التدخين يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة والاثني عشر، وحرقة المعدة، وارتجاع المريء، ومرض كرون. التدخين يؤثر على إفراز الأحماض في المعدة ويضعف بطانة الجهاز الهضمي.

ضعف العظام وزيادة خطر الكسور

التدخين يعيق امتصاص الكالسيوم ويقلل من كثافة العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

مشاكل في الرؤية

الإفراط في التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض العيون الخطيرة مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين (الساد)، وتلف العصب البصري، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر.

تأثيرات على الخصوبة والحمل

التدخين يقلل من الخصوبة لدى الرجال والنساء على حد سواء. لدى الرجال، يمكن أن يقلل من عدد الحيوانات المنوية وحركتها. لدى النساء، يزيد من خطر الإجهاض والحمل خارج الرحم والولادة المبكرة وولادة أطفال بوزن منخفض.

تأخر التئام الجروح

التدخين يقلل من تدفق الدم ويؤثر على قدرة الجسم على إصلاح الأنسجة، مما يؤدي إلى تأخر التئام الجروح وزيادة خطر الإصابة بالعدوى بعد الجراحة.

تأثيرات على المظهر الخارجي

شيخوخة الجلد المبكرة

التدخين يقلل من تدفق الدم إلى الجلد ويقلل من إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة، وجفاف الجلد، وشحوب الوجه.

تغير لون الأسنان والأظافر

النيكوتين والقطران الموجودان في السجائر يسببان اصفرار الأسنان والأظافر.

تساقط الشعر

التدخين يمكن أن يساهم في تساقط الشعر والصلع المبكر.

مخاطر اقتصادية واجتماعية

تكلفة مالية باهظة

الإفراط في التدخين يعني إنفاق مبالغ كبيرة من المال على السجائر على المدى الطويل.

تأثير على العلاقات الاجتماعية

رائحة الدخان الكريهة قد تنفر الآخرين وتؤثر على العلاقات الاجتماعية.

انخفاض الإنتاجية

المشاكل الصحية المرتبطة بالتدخين يمكن أن تؤدي إلى زيادة أيام الغياب عن العمل وانخفاض الإنتاجية.

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