دراسة تحذر من ضعف السمع: قد يزيد خطر الإصابة بقصور القلب

- د ب أ

خلصت دراسة إلى أن ضعف السمع يفاقم من خطورة إصابة المرء بقصور في القلب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) أن الباحثين أشاروا إلى أن الضغط النفسي الناجم عن ضعف السمع يقوم بدور "ملحوظ".

ومن أجل الدراسة، قام خبراء في الصين بتحليل بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة لـ 164 ألفاً و431 شخص، أكملوا اختبارات مصممة لتحديد القدرة على السمع.

وتم توزيع هؤلاء الأشخاص على 3 مجموعات بناء على أدائهم في الاختبار الثلاثي الرقمي، الذي يفحص مشاكل السمع من خلال استخدام تركيبات عشوائية من الأرقام في ظل الضوضاء.

وفي البداية لم يكن يعاني أي ممن شملهم التحليل من قصور في القلب، ولكن خلال فترة المتابعة التي امتدت لأكثر من 11 عاماً، أصيب 4449 بقصور في القلب.

وخلص الباحثون إلى أن الذين لديهم عتبة استقبال كلام أعلى، مما يعني أنهم في حاجة لصوت أعلى لفهم الكلمات، تزداد لديهم خطورة الإصابة بقصور في القلب.

وقال الباحثون: "مقارنة بالذين يتمتعون بقدرة طبيعية على السمع، فإن المشاركين الذين لا يتمتعون بالقدرة الكافية على السمع وضعف السمع أو يستخدمون أجهزة للمساعدة في السمع تزداد لديهم خطورة الإصابة بقصور في القلب".