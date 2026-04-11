احتفلت الفنانة هاجر السراج بزفاف شقيقتها الصغرى مريم، ونشرت صورا من حفل الزفاف عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام".

ظهرت هاجر السراج في الصور والسعادة تغمرها احتفالا بدخول شقيقتها عش الزوجية، وكتبت على إحدى الصور: "أخت العروسة".

هاجر السراج تستمتع بوقتها في جورجيا

كشفت الفنانة هاجر السراج مؤخرا عن وجودها في دولة جورجيا، ونشرت صورا من كواليس رحلتها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت هاجر السراج وسط الثلوج في أجواء قارصة البرودة ومعها الفنانة الشابة ميران عبد الوارث، والتقطت هاجر العديد من الصور التذكارية.

آخر أعمال هاجر السراج

كان آخر ما عرض للفنانة هاجر السراج هو مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم رانيا يوسف، محمد محمود، شيرين، مايان السيد، محمد عبد البعظيم، تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار.

تدور أحداث المسلسل حول محمد الذي يعمل مهندس تكييف يعيش حياة روتينية لدرجة الممل، يحاول جاهدًا تغيير نمط حياته بأي طريقة ممكنة، بينما يقع في حب فتاتين مختلفتين تمامًا ويخطط للزواج منهما في نفس الوقت، لكنه يتورط في العديد من المشاكل التي يخبئها له القدر نتيجة أفعاله.

اقرأ أيضا:

نجل عبدالرحمن أبو زهرة ينشر توضيحا جديدا بشأن حالة والده الصحية

محمد محمود عبدالعزيز يزور يحيى الفخراني في كواليس "الملك لير"



