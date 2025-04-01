يسبب أمراض الكبد وارتفاع الكوليسترول.. احذر الإفراط في تناول هذه الأطعمة

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تُشكل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، مثل المقليات، والوجبات السريعة، واللحوم المصنعة، خطرًا كبيرًا على صحة الكبد، كما أنها ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وفقًا لموقع MedicalXpress.

تأثير هذه الأطعمة على الكبد

الكبد الدهني غير الكحولي

يؤدي الإفراط في تناول الدهون إلى تراكمها في الكبد، مما قد يسبب الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي، وهي حالة قد تتطور إلى التهاب الكبد أو حتى تليف الكبد.

التهاب الكبد

يزيد استهلاك الدهون المشبعة والمتحولة من خطر الإصابة بالتهاب الكبد، وهو التهاب قد يؤدي إلى تلف الكبد تدريجيًا.

تليف الكبد

في الحالات الشديدة، قد يؤدي تراكم الدهون والتهاب الكبد إلى تليف الكبد، وهي حالة لا رجعة فيها تتسبب في تلف دائم لأنسجة الكبد.

تأثير هذه الأطعمة على الكوليسترول

ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL)

تعمل الدهون المشبعة والمتحولة على زيادة مستويات الكوليسترول الضار، الذي يترسب في الشرايين، مما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

انخفاض الكوليسترول الجيد (HDL)

قد يؤدي استهلاك هذه الدهون أيضًا إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الجيد، الذي يلعب دورًا مهمًا في حماية القلب.

نصائح طبية للحفاظ على صحة الكبد ومستويات الكوليسترول

• تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة.

• اختيار الأطعمة الصحية الغنية بالدهون غير المشبعة، مثل الأسماك الدهنية، والمكسرات، وزيت الزيتون.

• الإكثار من تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

• ممارسة الرياضة بانتظام.

• الحفاظ على وزن صحي.

• شرب كميات كافية من الماء.

• استشارة الطبيب المختص لإجراء فحوصات دورية.

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