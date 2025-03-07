علامات غير متوقعة لدهون الكبد.. منها التورم والتثدي

الكشف المبكر عن أعراض الكبد الدهني أمرًا ضروريًا لتجنب المضاعفات الخطيرة التي قد تنتج عن إهمال العلاج. فهناك بعض العلامات غير الشائعة التي قد تشير إلى ارتفاع دهون الكبد، والتي أوردها موقع The HealthSite:

1- الاستسقاء

في المراحل المتقدمة من الكبد الدهني، تتراكم السوائل داخل تجويف البطن، مما يؤدي إلى انتفاخها، وتُعرف هذه الحالة طبيًا باسم “الاستسقاء”.

2- الوذمة

عندما لا يتم التحكم في دهون الكبد، قد يتطور الأمر إلى تليف الكبد، مما يسبب ارتفاع ضغط الدم في الوريد البابي المسؤول عن نقل الدم من الأمعاء إلى الكبد، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بالوذمة.

3- تورم القدمين

أظهرت الدراسات أن الحالات الشديدة من الكبد الدهني قد تؤدي إلى الوذمة، والتي يمكن أن تؤثر على الأطراف السفلية مسببةً تورم القدمين.

4- انتفاخ اليدين

اختلال وظائف الكبد الناتج عن تراكم الدهون لا يقتصر فقط على تورم البطن والقدمين، بل قد يؤدي أيضًا إلى احتباس السوائل في اليدين، مما يسبب انتفاخهما.

5- التثدي عند الرجال

في بعض الحالات الشديدة من الكبد الدهني، قد يعاني الرجال من تضخم في نسيج الثدي، نتيجة اضطراب هرمونات الجسم، وهو ما قد يؤثر أيضًا على الرغبة الجنسية، بل ويصل أحيانًا إلى العقم.

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