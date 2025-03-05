نوع توابل احرص على تناوله مغلي.. يعزز الخصوية ويدعم صحة القلب

الزعفران من التوابل الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يمنحه خصائص علاجية متعددة تعود بفوائد كبيرة على الجسم عند تناوله بانتظام.

وتوضح الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أن الزعفران من أقدم التوابل الطبية، وأن غلي كوب منه وتناوله باستمرار يحقق فوائد صحية عديدة.

وأشارت في تصريح خاص لـ”مصراوي” إلى أن الزعفران يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في محاربة الجذور الحرة، كما أنه يعزز القدرة الجنسية ويزيد من معدلات الخصوبة لدى الرجال والنساء.

وأضافت أن الزعفران يدعم صحة الدماغ ويحسن الوظائف الإدراكية، ما يساعد في الوقاية من مرض ألزهايمر، فضلاً عن دوره في تعزيز صحة القلب عبر خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد أخرى للزعفران:

• تعزيز المناعة

• تحسين عملية الهضم

• دعم صحة العيون

• تقوية العظام

• تخفيف آلام الدورة الشهرية

• تحسين وظائف الكبد

• زيادة تدفق الدم.

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