لو جنبك اليمين بيوجعك أول ما تصحى من النوم.. تحذير من هذه الأمراض الخطيرة

كتبت- آلاء نبيل:

يعاني الكثيرون من ألم في الجانب الأيمن عند الاستيقاظ من النوم دون معرفة إلى ماذا يشير هذا الألم، الذي قد يدل على الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة بحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday.

مشكلات العضلات

قد تسبب عضلات المعدة والظهر وحتى الصدر ألمًا في الجانب الأيمن من البطن، وهناك بعض الأسباب الشائعة لألم العضلات تشمل إصابات العضلات، التي تحدث نتيجة عدم حركة الشخص بما فيه الكفاية، لذا ضغط البقاء في وضع غير عادي أو مرهق جسديًا لفترة طويلة عادة يسبب ألما في كلا الجانبين أو ألما يتحرك ذهابًا وإيابًا بين الجانبين.

مشكلات في الكلى

قد يشعر بعض الأشخاص بألم في الكلى أو الجنب أو الظهر، وغالبًا تتطور بعض مشكلات الكلى عندما تنتشر العدوى من المثانة، كما يمكن أن يكون مرض الكلى وراثيًا أيضًا أو يحدث نتيجة لمشكلة في عضو آخر، وتشمل مشكلات الكلى التي قد تسبب ألما في الجانب الأيمن حصوات الكلى، أو الإصابة بالتهابات الكلى، أو جلطة دموية أو نزيف في الكلى لذا يجب سرعة التواصل مع الطبيب للكشف المبكر.

مشكلات صحية في البنكرياس أو الكبد

يقع البنكرياس والكبد في عمق البطن، أسفل القفص الصدري مباشرةً، لذا في بعض الأحيان، تسبب مشاكل هذه الأعضاء ألمًا في الجانب الأيمن العلوي من الجسم يمكن أن ينتشر إلى الظهر، بما أن الكبد والبنكرياس يعملان معًا لمساعدة الجسم على هضم الطعام، فإن وجود مشكلة في أحد الأعضاء قد يؤثر في النهاية على العضو الآخر.