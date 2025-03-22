وجبة غريبة لن تتوقعها تعزز الرغبة الجنسية – دراسة تكشف

كتب – سيد متولي

يمكن إضافة الجراد إلى قائمة المواد التي تعزز الرغبة الجنسية- وهو طعام أو مادة أخرى يُعتقد أنها تزيد من الرغبة الجنسية - وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة علوم الأغذية والمنتجات الحيوانية.

في حين أن الوجبات الخفيفة المثيرة التي تعزز الحالة المزاجية هي خيال أكثر منها حقيقة، فإن العديد من الأطعمة التي يطلق عليها اسم مثيرات الشهوة الجنسية مليئة بالعناصر الغذائية والفوائد الأخرى، حيث أن الرغبة الجنسية الصحية تبدأ بالصحة الجيدة، بحسب nypost.

وتبين أن تناول الجراد يعزز الرغبة الجنسية، ويحسن نوعية النوم، ويعزز صحة الشعر، ويساعد في إدارة الوزن.

لاحظ الباحثون في جامعة دشانج في الكاميرون، حيث يشيع هذا النوع من الجراد الصالح للأكل، عدداً من الفوائد الصحية المهمة لدى الفئران التي تتغذى على نظام غذائي يعتمد على الجراد مقارنة بغيرها.

وتعود الفوائد الصحية إلى أن الحشرات غنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين والأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات والمعادن.

أدى تناول الحشرات إلى تعزيز الرغبة الجنسية بشكل ملحوظ، وقد لوحظ ذلك عندما أصبحت الفئران التي تناولت هذا النظام الغذائي أكثر نشاطًا.

وأضافت هذه الفئران أيضًا حوالي 12 ساعة من النوم إلى جدولها الأسبوعي، وطورت شعرًا "متفوقًا بشكل ملحوظ" وحافظت على وزن صحي متوسط بشكل أفضل.

ورغم أن هذه الدراسة ركزت فقط على الفئران، يقول الباحثون إن نفس النتائج يمكن أن تنطبق على البشر.

وقال الباحث الرئيسي نجنانيي عبدول لصحيفة واشنطن بوست: "تسلط نتائجنا الضوء على الإمكانات الكبيرة للحشرات الصالحة للأكل مثل Ruspolia nitidula [الجراد المخروطي الرأس الكبير] كمصدر بديل للبروتين، لا تلبي وجبة الجندب الاحتياجات الغذائية فحسب، بل توفر أيضًا فوائد صحية كبيرة."

يتم استهلاك أكثر من 2200 نوع من الحشرات في 123 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وفقًا لدراسة نشرتها مجلة Scientific Reports .

وبما أن إمدادات الغذاء تواجه باستمرار تغييرات وعدم يقين بسبب النمو السكاني وتغير المناخ، فقد دعا الخبراء بشكل متزايد إلى دمج الحشرات في المزيد من المأكولات.

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