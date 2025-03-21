الحقه بسرعة.. 10 خطوات لإنقاذ حياة شخص تناول جرعة زائدة من الدواء

كتبت- نورهان ربيع:

في بعض الحالات، تعد عملية غسيل المعدة الحل الوحيد لإنقاذ حياة شخص بعد محاولته الانتحار بتناول جرعة زائدة من الأدوية.

وتقوم العملية على إفراغ المعدة تمامًا من السموم، ما يساعد المريض على العودة إلى الحياة. ويمكن إجراء غسيل المعدة سواء في المنزل أو في المستشفى، ويتفاوت التنفيذ بناءً على مكان العملية وحالة المريض، سواء كان في كامل وعيه أو تحت تأثير التخدير.

وفي السطور التالية، نعرض لكم خطوات إجراء غسيل المعدة بشكل سريع داخل المنزل إذا كانت حياة شخص ما في خطر، وفقًا لما ذكره موقع "wikem":

1- إدخال أنبوب التنفس للمريض.

2- وضع المريض في وضعية الاستلقاء على الجانب الأيسر مع توجيه الرأس لأسفل بزاوية 20 درجة.

3- قياس طول أنبوب الغسيل اللازم للوصول إلى المعدة.

4- تزييت الأنبوب ومرره برفق عبر المريء إلى المعدة.

5- تأكد من وضع الأنبوب بشكل صحيح.

6- استنشاق محتويات المعدة، والاستماع إلى الهواء فوق المنطقة فوق المعدة.

7- استخدام قمع أو حقنة غسيل لاستنشاق أي محتويات في المعدة.

8- غرس 200-250 مل من المحلول الملحي المخفف برفق في المعدة للبالغين، أو 10-15 مل/كجم للأطفال (بحد أقصى 250 مل).

9- اسمح للمحلول الملحي المنقوع بالتدفق خارج الأنبوب إلى الدلو بالقرب من السرير.

10- كرر الغرس والصرف حتى يصبح السائل صافيًا، ثم غرس الفحم المنشط إذا لزم الأمر.

وأشار الأطباء إلى أن هذه العملية حساسة ويجب أن يجريها طبيب مختص أو شخص على اطلاع بالرعاية الصحية.

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