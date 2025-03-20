هل السجائر الإلكترونية أكثر ضررًا على الرئتين؟

حذّرت مجلة “هيلبراكسيسنت” الألمانية من أن السجائر الإلكترونية قد تكون أكثر ضررًا على الرئتين مما كان يُعتقد، ويرجع ذلك إلى الإضافات الموجودة في السوائل الإلكترونية المستخدمة فيها.

وعلى الرغم من أن الأبحاث الحالية تشير إلى أن السجائر الإلكترونية تُعتبر أقل ضررًا من السجائر التقليدية، فإنها لا تزال تنطوي على مخاطر صحية لا يمكن تجاهلها.

وكشفت دراسة أجرتها جامعة بيتسبرج في الولايات المتحدة أن السوائل الإلكترونية التي تحتوي على المنتول تسبب أضرارًا أكبر للرئة مقارنة بالسوائل الخالية منه. ووفقًا للباحثين، فإن السجائر الإلكترونية بالمنتول تنتج كمية أكبر من الجسيمات الدقيقة السامة، مما يزيد من المخاطر الصحية لمستخدميها.

وفي هذا السياق، يشدد خبراء المجلة الألمانية على أن السجائر الإلكترونية ليست منتجًا خاليًا من الضرر، وإنما قد تكون وسيلة مساعدة للإقلاع عن التدخين. كما يحذرون من استخدامها من قبل الأشخاص غير المدخنين، نظرًا لاحتمال تأثيرها السلبي على الصحة.

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