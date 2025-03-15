دراسة: التبرع المنتظم بالدم قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الدم

كشف بحث جديد من معهد فرانسيس كريك في لندن أن التبرع بالدم بشكل منتظم قد يساعد في تقليل احتمالات الإصابة بسرطان الدم، حيث لوحظ أن المتبرعين المتكررين يطورون تغييرات جينية قد تساهم في الوقاية من هذا النوع من السرطان.

مقارنة بين مجموعتين من المتبرعين

قامت الدراسة بمقارنة مجموعتين من الرجال الأصحاء في الستينيات من أعمارهم. حيث تبرع أحد المجموعات بالدم ثلاث مرات سنويًا لمدة 40 عامًا، بينما تبرع الآخر خمس مرات سنويًا. وبينما أظهرت المجموعتان عددًا مشابهًا من الطفرات الجينية، كانت طبيعة الطفرات لدى المجموعة التي تبرع أعضاؤها بشكل متكرر أقل خطورة مقارنةً بالمجموعة التي تبرعت بشكل أقل انتظامًا، وبحسب "مديكال إكسبريس".

فوائد صحية إضافية للتبرع بالدم

إلى جانب إنقاذ الأرواح، فإن التبرع بالدم له أيضًا فوائد صحية للمتبرعين. فعند التبرع بالدم، يبدأ الجسم بسرعة في تجديد خلايا الدم المفقودة، ما يحفز نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة وصحية.

وتشير بعض الدراسات إلى أن التبرع بالدم قد يساعد أيضًا في تحسين حساسية الأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، لكن الأبحاث في هذا المجال لا تزال جارية.

الخلاصة

التبرع بالدم ليس فقط منقذًا للأرواح، بل قد يحمل فوائد صحية للمتبرعين أيضًا، مثل تقليل خطر الإصابة بسرطان الدم والمساهمة في تحسين صحة الجسم بشكل عام.