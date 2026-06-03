إعلان

مصرع شخص غرقًا في نهر النيل بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

08:23 م 03/06/2026

مصرع شخص غرقًا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخص مصرعه غرقًا، إثر سقوطه في مياه نهر النيل بمنطقة الفاوية التابعة لمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وتلقى مركز شرطة البلينا بلاغًا بوقوع حادث غرق بنهر النيل.

انتشال الجثمان والتعرف على هويته

وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان من المياه، وبالفحص تبين أنه للمدعو عبدالله س 45 عامًا، ويقيم بدائرة مركز البلينا.

نقل الجثمان للمشرحة

وجرى نقل الجثمان بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج غرق الإنقاذ النهري نهر النيل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ يعلن قائمة أعلى 10 افتتاحيات للأفلام في الأسبوع الأول بالسينما..
زووم

تركي آل الشيخ يعلن قائمة أعلى 10 افتتاحيات للأفلام في الأسبوع الأول بالسينما..
"مفصول من كلية الألسن وهارب من المشدد".. تفاصيل القبض على طبيب قلب شهير
حوادث وقضايا

"مفصول من كلية الألسن وهارب من المشدد".. تفاصيل القبض على طبيب قلب شهير
قبل القبض عليه في مشاجرة نخنوخ.. 20 صورة لهاجر أحمد مع زوجها أحمد الحداد
زووم

قبل القبض عليه في مشاجرة نخنوخ.. 20 صورة لهاجر أحمد مع زوجها أحمد الحداد
إيران: لم نستهدف مطار الكويت.. وما حدث خطأ أمريكي
شئون عربية و دولية

إيران: لم نستهدف مطار الكويت.. وما حدث خطأ أمريكي
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية تعاملات الأربعاء
اقتصاد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية تعاملات الأربعاء

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان