لقي شخص مصرعه غرقًا، إثر سقوطه في مياه نهر النيل بمنطقة الفاوية التابعة لمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وتلقى مركز شرطة البلينا بلاغًا بوقوع حادث غرق بنهر النيل.

انتشال الجثمان والتعرف على هويته

وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان من المياه، وبالفحص تبين أنه للمدعو عبدالله س 45 عامًا، ويقيم بدائرة مركز البلينا.

نقل الجثمان للمشرحة

وجرى نقل الجثمان بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.