8 أنواع دواء ممنوع تناولها أثناء الحمل.. قد تسبب الإجهاض

كتبت- نورهان ربيع:

فترة الحمل من أكثر الفترات التي تكون الأم حريصة بها على صحتها والتي بالتبعية تنعكس على صحة الجنين، وفي هذه الفترة تلتزم الأمهات الحوامل بتعليمات الأطباء وتبتعد عن كل ما يضر جنينها، ومن بين هذه التعليمات والأشياء التي يجب الابتعاد عنها بعض أنواع الأدوية التي قد تسبب الإجهاض.

ونظرا لخطورة تلك الأدوية، يمكن توضيح بعض المعلومات المتعلقة بكيفية تجنب المضاعفات الصحية خلال الحمل، وفقا لموقع goodrx.

1- كلارافيس، وأدوية الريتينويد الفموية الأخرى

ينتمي إيزوتريتينوين (أبسوريكا، كلارافيس) إلى فئة من الأدوية تُعرف باسم الريتينويدات، تعالج هذه الأشكال المصنعة من فيتامين أ في المختبر حب الشباب.

قد يؤدي تناول إيزوتريتينوين أثناء الحمل إلى نمو دماغ الجنين أو أعصابه أو قلبه بشكل غير طبيعي، كما أنه يزيد من خطر الإجهاض والولادة المبكرة، كما تصنف إدارة الغذاء والدواء إيزوتريتينوين كدواء من فئة الحمل X. وهذا يعني أن الدراسات السريرية أظهرت أنه قد يسبب ضررًا للأجنة، ولا توجد فائدة محتملة تفوق مخاطر تناوله.

2- ليزينوبريل وبعض أدوية ضغط الدم الأخرى

بعض أدوية ضغط الدم غير آمنة لتناولها أثناء الحمل، وتشمل هذه مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين (ARBs)، ومن الأمثلة الشائعة لهذه الأدوية ليزينوبريل (Zestril) ولوسارتان (Cozaar).

تعتبر مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين أدوية من الفئة D للحمل خلال الثلث الثاني والثالث، وهذا يعني أن هناك أدلة على أنها تشكل خطرًا على الأجنة، ولكن في حالات نادرة قد تفوق فوائدها المخاطر، كما أشارت الدراسات إلى وجود بعض المخاطر لتناول هذه الأدوية خلال الثلث الأول من الحمل.

عند تناولها أثناء الحمل، يمكن لمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين أن تلحق الضرر بكليتي الجنين. ويمكن أن تؤثر أيضًا على السائل المحيط بالجنين (السائل الأمنيوسي). يمكن أن يسبب انخفاض السائل الأمنيوسي مشاكل في نمو رئتي الجنين وهيكله العظمي.

3- الوارفارين

يعتبر الوارفارين (الكومادين، جانتوفين) خطيرًا أيضًا أثناء الحمل. الوارفارين هو مميع للدم يستخدم لمنع وعلاج جلطات الدم. يتم تصنيفه كدواء من الفئة D للحمل. لذلك في معظم الحالات، لا يجب عليك تناوله أثناء الحمل.

يمكن أن يزيد الوارفارين من خطر الإجهاض، وولادة جنين ميت، ومشاكل في أنف الجنين وعينيه والجهاز العصبي، كما ارتبط العمى والإعاقة الفكرية بتناول الوارفارين خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل

4- الكاربامازيبين والأدوية المضادة للصرع الأخرى

ترتبط النوبات أثناء الحمل بعيوب خلقية ومشاكل أخرى. يوصي الخبراء بمواصلة علاج النوبات أثناء الحمل، ولكن بعض الأدوية المضادة للصرع يمكن أن تكون خطيرة، بما في ذلك:

الكاربامازيبين (تيجريتول، كارباترول)

حمض الفالبرويك والمنتجات الأخرى ذات الصلة

توبيراميت (توباماكس، تروكيندي إكس آر)

الفينوباربيتال

هذه الأدوية المضادة للصرع لها مخاطر عالية من العيوب الخلقية وتعتبر من فئة الحمل د، ويمكن أن تسبب شق الحنك، والسنسنة المشقوقة، ومشاكل الأعضاء التناسلية الذكرية، وكانت هناك أيضًا تقارير عن مشاكل في النمو بعد الولادة إذا تم تناولها أثناء الحمل.

5- الليثيوم

هو دواء يُصرف بوصفة طبية لعلاج الاضطراب ثنائي القطب. وهو مصنف كدواء من الفئة د أثناء الحمل، لأنه قد يسبب عيوب خلقية في القلب. قد يكون تناول الليثيوم خطيرًا بشكل خاص أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، عندما يتطور قلب الجنين.

6- ليبيتور وغيره من الستاتينات

الستاتينات هي أدوية تعمل على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، ومن الأمثلة الشائعة على ذلك أتورفاستاتين (ليبيتور) وسيمفاستاتين (زوكور).

حتى عام 2021، تم تصنيف جميع الستاتينات على أنها أدوية من الفئة X للحمل، ولكن وجدت مراجعة سريرية حديثة واسعة النطاق أن تناول الستاتينات أثناء الحمل لا يرتبط بارتفاع خطر العيوب الخلقية، لكنها لم تستبعد مخاطر الستاتينات الأخرى، مثل الإجهاض.

7- الإيبوبروفين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى

في عام 2020، حذرت إدارة الغذاء والدواء من تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) بدءًا من حوالي 20 أسبوعًا من الحمل. ترتبط مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بزيادة خطر الإصابة بمشاكل الكلى المهددة للحياة في الأجنة النامية، كما يمكن أن تسبب مشكلة في قلب الجنين إذا تم تناولها في أواخر الحمل.

ضع في اعتبارك أن هذا الخطر يشمل كل من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، التي تصرف بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية، مثل:

الإيبوبروفين (أدفيل، موترين)

نابروكسين (أليف، نابروسين)

ديكلوفيناك (كامبيا، كاتافلام)

ويذكر تحذير إدارة الغذاء والدواء فقط خطر تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بعد علامة 20 أسبوعًا، لكن هذا لا يعني أنه من الآمن تناولها في وقت مبكر من الحمل.

8- المضادات الحيوية من مجموعة التتراسيكلين

التتراسيكلين هو مضاد حيوي يعالج مجموعة متنوعة من الالتهابات البكتيرية، وهو يعتبر دواءً من الفئة D أثناء الحمل، ويوصى بتجنب جميع المضادات الحيوية من مجموعة التتراسيكلين، بما في ذلك الدوكسيسيكلين (دوريكس) والمينوسيكلين (مينوسين).

ويؤدي تناول المضادات الحيوية من مجموعة التتراسيكلين إلى إصابة الحوامل بتلف الكبد، كما يمكن أن تؤثر هذه الأدوية على نمو العظام وتسبب اصفرار الأسنان أو تحولها إلى اللون البني بشكل دائم عند الرضيع.

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