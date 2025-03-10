ارتفاع ضغط الدم قد يكشف عن مرض خفي

(د ب أ)

حذّر معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا من أن عدم استجابة ضغط الدم المرتفع للأدوية قد يكون مؤشرًا على الإصابة بـ متلازمة كون، وهي حالة تؤثر على الغدد الكظرية وتؤدي إلى إفراز مفرط لهرمون الألدوستيرون.

ما هي متلازمة كون؟

تعرف متلازمة كون أيضًا بـ “فرط الألدوستيرونية”، وهي اضطراب يصيب الغدد الكظرية الموجودة فوق الكلى، مما يؤدي إلى إنتاج زائد لهرمون الألدوستيرون، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم توازن الماء والأملاح في الجسم.

الأسباب المحتملة للمرض:

قد تحدث متلازمة كون نتيجة عدة عوامل، منها:

• الورم الغدي: ورم حميد في الغدة الكظرية يؤدي إلى إفراز كميات زائدة من الألدوستيرون.

• تضخم قشرة الغدة الكظرية: نمو غير طبيعي في قشرة الغدة الكظرية يؤدي إلى فرط إنتاج الألدوستيرون.

• أسباب وراثية أو أورام خبيثة: في حالات نادرة، قد تنتج المتلازمة عن عوامل وراثية أو أورام خبيثة في الكلى.

أعراض متلازمة كون:

قد تشمل الأعراض:

• ارتفاع ضغط الدم (أكثر من 140/90 ملم زئبق).

• الصداع المزمن.

• ضعف العضلات والشعور بالإرهاق.

• كثرة التبول والشعور الدائم بالعطش.

• الإمساك.

• الشعور بوخز أو تنميل في الجلد.

ترتبط هذه الأعراض باضطراب توازن الماء والأملاح في الجسم نتيجة زيادة إفراز هرمون الألدوستيرون.

التشخيص والعلاج:

في حال ملاحظة هذه الأعراض، يُنصح باستشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، مثل تحليل الدم والبول، لتأكيد التشخيص.

يعتمد العلاج على السبب الكامن وراء المتلازمة، ويشمل:

• الأدوية: للتحكم في مستويات الألدوستيرون وخفض ضغط الدم.

• الجراحة: في حالة وجود ورم في الغدة الكظرية، يمكن استئصاله جراحيًا

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