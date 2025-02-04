احذر.. 5 علامات تكشف وجود عدوى في الكبد

كتب – سيد متولي

عند الإصابة بعدوى في الكبد، فإن جسدك يمكن أن يصدر بعض العلامات التي يجب التعرف عليها سريعا من أجل التعامل معها، وتجنب حدوث مضاعفات تهدد صحة الكبد.

وكشف موقع "ذا هيلث سايت"، عن خمس علامات تكشف وجود عدوى في الكبد، قد تحدث بسبب البكتيريا والطفيليات، وتتمثل في:

اصفرار الجلد والعينين

وجود عدوى في الكبد يزيد إنتاج البيليروبين (مادة تتم معالجتها بشكل طبيعي بواسطة الكبد) في الجسم، ما يؤدي إلى اصفرار الجلد والعينين.

تحول لون البول إلى داكن

تحول لون البول إلى داكن دون سبب، قد يشير إلى وجود عدوى في الكبد وهو الأمر الذي يستدعى إجراء اختبار، إذ يرتفع مستوى البيليروبين في الدم، ما يجعل لون البول داكنا جدا.

براز فاتح اللون

تسبب عدوى الكبد تحول لون البراز إلى فاتح، إذ لا تتم تصفية الصفراء بشكل صحيح، وهو أمر يستدعي زيارة طبيب.

الارتباك

عدوى الكبد تسبب الارتباك، إذ لا تتم عملية إزالة السموم من الدم بشكل صحيح، ما يؤدي عدم تدفق الدم إلى المخ.

الغثيان والقيء

في حالة الإصابة بعدوى الكبد، قد تعاني من الغثيان والقيء، نتيجة الألم وعدم الراحة خاصة في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

النحس هيودعهم.. الحظ والفلوس من نصيب مواليد هذه الأبراج

3 أبراج تكشف الكذب بسهولة.. موهبة استثنائية في قراءة البشر

سموم خفية.. 4 أطعمة ترفع مستويات السكر في صمت

يفعلها الكثيرون.. تخزين الطماطم بهذه الطريقة يعرض صحتك للخطر

يقوي قلبك.. مشروب سحري يحارب الكوليسترول والسكر في الدم