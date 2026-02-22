إعلان

نائب بالشيوخ: تصريحات السفير الأمريكي تجاوز للقانون الدولي

كتب : نشأت حمدي

01:54 م 22/02/2026

مجلس الشيوخ

أدان المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الإسكان، تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات تمثل تجاوزًا صريحًا لقواعد القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكن القبول بأي طرح ينتقص من حقوق تاريخية راسخة أو يسعى إلى إضفاء شرعية على أوضاع تخالف القانون الدولي.

تقويض فرص السلام

أوضح "صبور"، في بيان اليوم، أن بيان وزارة الخارجية المصرية عبّر بدقة عن ثوابت الدولة المصرية ومواقفها الراسخة تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب، مشددًا على أن التحرك المصري في هذا الملف يستند إلى رؤية واضحة تقوم على احترام قرارات الشرعية الدولية، ورفض سياسات فرض الأمر الواقع أو اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص السلام والاستقرار في الإقليم.

انتهاك قرارات الأمم المتحدة

أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أي حديث عن سيادة غير مشروعة على أراضٍ محتلة يُعد انتهاكًا صريحًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويقوض الأسس القانونية التي قام عليها النظام الدولي المعاصر، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين يتطلب التزامًا صارمًا بمبادئ القانون الدولي، وتجنب الطروحات التي قد تؤدي إلى إشعال التوترات أو تأجيج الصراعات في المنطقة.

وأكد "صبور" أن موقف مصر ثابت لا يتغير، ويرتكز على رفض أي محاولات لفرض سيادة غير مشروعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تكريس واقع يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، مشددًا على أن أي مسار جاد لتحقيق السلام يجب أن يقوم على حل عادل وشامل يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد النائب أحمد صبور، على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودًا متواصلة للحفاظ على استقرار المنطقة واحتواء التصعيد، ودعم المسارات السياسية التي تفضي إلى تسوية عادلة ومستدامة، مؤكدًا أن مصر ستظل صوتًا داعمًا للحق والعدالة، ومدافعًا عن مبادئ القانون الدولي، ورافضةً لأي طرح ينتقص من حقوق الشعوب أو يهدد أمن واستقرار المنطقة.

