لماذا نشعر بالعطش بعد تناول الحلويات؟.. لن تتوقع السبب

كتبت- شيماء مرسي

يشعر معظم الأشخاص بالعطش الشديد بعد تناول الحلويات، ولكن هل تعلم لماذا يحدث ذلك؟ هذا ما نكشفه لك، وفقًا لموقع "هيلث".

ما العلاقة بين الحلويات والعطش؟

بعد تناول الحلويات، تدخل كميات كبيرة من السكر إلى الجسم، ويتكون هذا السكر بشكل أساسي من الجلوكوز، الذي يمر عبر الجهاز الهضمي ثم ينتقل إلى مجرى الدم.

وبمجرد وصول جزيئات السكر إلى الدم، ينتقل الماء من الخلايا إلى مجرى الدم لاستعادة التوازن، مما يؤدي إلى فقدان الخلايا للماء، وعند حدوث ذلك، ترسل الخلايا إشارات إلى الدماغ تفيد بحاجتها إلى الماء، فيشعر الشخص بالعطش الشديد.

وتحدث هذه العملية بسرعة كبيرة، نظرًا لامتصاص الأمعاء للجلوكوز ودخوله إلى مجرى الدم خلال فترة قصيرة، لذا قد يشعر الشخص بالعطش في غضون خمس إلى عشر دقائق.

وهذا يعني أن أي شعور بالعطش مباشرة بعد تناول الطعام يكون ناتجًا عن الأكل نفسه، وليس بسبب تغيّر في مستوى السكر في الدم.

كيف تتغلب على العطش بعد تناول الحلويات؟

أفضل طريقة لإرواء العطش الناتج عن تناول السكر هي شرب الماء.

متى يصبح العطش مدعاة للقلق؟

يمكن أن يكون العطش المفرط أحد أعراض مرض السكري من النوع الأول أو الثاني.

كما قد تسبب بعض الأدوية، مثل مدرات البول (التي تساعد الجسم على التخلص من الماء الزائد والملح) أو دواء ديميكلوسيكلين (المستخدم لعلاج بعض الالتهابات البكتيرية)، زيادة الشعور بالعطش.

وقد يكون العطش الشديد أيضًا مؤشرًا على مشكلات صحية أخرى، مثل فشل القلب أو أمراض الكبد أو الكلى.

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