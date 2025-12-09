فواكه وخضراوات تخفف دور البرد المنتشر.. منها عصير الليمون

مع انتشار نزلات البرد خلال فصل الشتاء، أصبح التركيز على النظام الغذائي جزءا أساسيا من الوقاية وتقليل شدة الأعراض، إذ تلعب الفواكه والخضراوات دورًا محوريًا في دعم الجهاز المناعي.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الفواكه الغنية بفيتامين C، مثل البرتقال والليمون والجوافة، تساعد على تقوية مناعة الجسم، وتقلل مدة الإصابة بنزلات البرد.

وأوضح "بدران" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير تحتوي على مضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتدعم الجسم في مواجهة الفيروسات الموسمية.

وأضاف أن شرب عصير الليمون الطازج مع الماء الدافئ صباحًا يمكن أن يكون فعالا في ترطيب الجسم وتهدئة الحلق الملتهب، خاصة عند دمجه مع العسل الطبيعي.

من جانبه، أوضح الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن إدراج مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات في النظام اليومي يمد الجسم بالمعادن الأساسية مثل الزنك والحديد، التي تدعم إنتاج كريات الدم البيضاء وتزيد من فعالية الجهاز المناعي ضد نزلات البرد وغيرها من الفيروسات.

وأكد صلاح في تصريحات لـ"مصراوي" أن تناول وجبات متوازنة تحتوي على الخضراوات والفواكه الطازجة، مع الحفاظ على الترطيب وشرب السوائل الدافئة، يساعد في تخفيف أعراض البرد بسرعة ويقلل الحاجة إلى الأدوية.