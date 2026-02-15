ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لغزة

كتب- محمود الطوخي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن مجلس السلام في غزة يتمتع بإمكانات غير محدودة.

وأشار ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إلى أنه أصدر في أكتوبر الماضي خطة لإنهاء الصراع في غزة بشكل دائم، وتم اعتماد رؤيته بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف ترامب: "بعد ذلك بوقت قصير، قمنا بتسهيل المساعدات الإنسانية بسرعة قياسية، وقمنا بتأمين إطلاق سراح كل أسير حي وقتيل. وفي الشهر الماضي فقط، انضم إليّ 20 من الأعضاء المؤسسين المتميزين في دافوس بسويسرا للاحتفال بتأسيس المجلس رسميا، وتقديم رؤية جريئة للمدنيين في غزة، ثم في نهاية المطاف إلى ما هو أبعد من غزة، السلام العالمي".

وتابع الرئيس الأمريكي: "في 19 فبراير 2026، سينضم إليّ مرة أخرى أعضاء مجلس السلام في معهد دونالد جيه ترامب للسلام في واشنطن العاصمة، حيث سنعلن أن الدول الأعضاء تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار لجهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والتزمت بإرسال آلاف الأفراد إلى قوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام لسكان غزة".

وشدد ترامب، على أن "من المهم للغاية أن تفي حماس بالتزامها بالتجريد الكامل والفوري من السلاح. وسوف يثبت مجلس السلام أنه الهيئة الدولية الأكثر أهمية في التاريخ، ويشرفني أن أخدم كرئيس له".