إعلان

ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لغزة

كتب : مصراوي

05:45 م 15/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن مجلس السلام في غزة يتمتع بإمكانات غير محدودة.

وأشار ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إلى أنه أصدر في أكتوبر الماضي خطة لإنهاء الصراع في غزة بشكل دائم، وتم اعتماد رؤيته بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف ترامب: "بعد ذلك بوقت قصير، قمنا بتسهيل المساعدات الإنسانية بسرعة قياسية، وقمنا بتأمين إطلاق سراح كل أسير حي وقتيل. وفي الشهر الماضي فقط، انضم إليّ 20 من الأعضاء المؤسسين المتميزين في دافوس بسويسرا للاحتفال بتأسيس المجلس رسميا، وتقديم رؤية جريئة للمدنيين في غزة، ثم في نهاية المطاف إلى ما هو أبعد من غزة، السلام العالمي".

وتابع الرئيس الأمريكي: "في 19 فبراير 2026، سينضم إليّ مرة أخرى أعضاء مجلس السلام في معهد دونالد جيه ترامب للسلام في واشنطن العاصمة، حيث سنعلن أن الدول الأعضاء تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار لجهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والتزمت بإرسال آلاف الأفراد إلى قوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام لسكان غزة".

وشدد ترامب، على أن "من المهم للغاية أن تفي حماس بالتزامها بالتجريد الكامل والفوري من السلاح. وسوف يثبت مجلس السلام أنه الهيئة الدولية الأكثر أهمية في التاريخ، ويشرفني أن أخدم كرئيس له".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب غزة مجلس السلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
زووم

يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
مدبولي: ننسق مع التأمينات الاجتماعية لاستفادة أصحاب المعاشات من زيادات
أخبار مصر

مدبولي: ننسق مع التأمينات الاجتماعية لاستفادة أصحاب المعاشات من زيادات
السعودية توقف شركتي عمره بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

السعودية توقف شركتي عمره بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟
"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف
زووم

"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف
حمو بيكا يمازح مساعديه: "أشوف فيهم يوم أنا اللي جبت ده كله لنفسي"
زووم

حمو بيكا يمازح مساعديه: "أشوف فيهم يوم أنا اللي جبت ده كله لنفسي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق