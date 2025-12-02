كيفية تقوية المناعة في الشتاء؟.. إليك 7 نصائح ذهبية

قدم عميد معهد القلب السابق، الدكتور جمال شعبان، مجموعة من النصائح الذهبية لتعزيز المناعة خلال فصل الشتاء والوقاية من العدوى الموسمية، واصفا إياها بـ"الوصايا السبع" للحفاظ على صحة الجسم وتقوية جهاز المناعة.

وأكد شعبان عبر صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اتباع نمط حياة صحي هو السلاح الأقوى لحماية الجسم، بعيدا عن الإفراط في الأدوية أو الاعتماد على وصفات غير علمية.

وأوضح أن الوصية الأولى تكمن في تجنب الإجهاد والتوتر قدر الإمكان، نظرا لأن ارتفاع هرمون الكورتيزول يؤدي إلى زيادة الالتهابات وإضعاف الجهاز المناعي.

كما شدد على أهمية الحصول على الفيتامينات الطبيعية، وفي مقدمتها فيتامين د المتوفر في البيض والأسماك، مع ضرورة التعرض لأشعة الشمس، وإمكان تناول المكملات تحت إشراف طبي.

وأضاف دور فيتامين سي الموجود في البرتقال والليمون والموالح لدعم المناعة بشكل فعال.

وتضمنت الوصايا أيضا الابتعاد التام عن الكحوليات والتدخين، نظرا لتأثيرهما المباشر في إضعاف جهاز المناعة وإرهاق أجهزة الجسم المختلفة.

ودعا شعبان إلى ممارسة الرياضة بانتظام وتحريك الجسم يوميا، بالإضافة إلى النوم لفترات كافية لضبط الهرمونات وتجديد نشاط المناعة.

أما الوصية السابعة فكانت التركيز على السلام النفسي والتكيف مع الضغوط والصدمات النفسية والعاطفية، معتبرا أن الاستقرار العاطفي يؤثر بشكل كبير على قوة الجهاز المناعي.

وختم شعبان رسالته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الهدوء والابتعاد عن التوتر والغضب، قائلا ببساطة: "ما تزعلوش".