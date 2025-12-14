ترحيل آلاف اللاجئين الأفغان قسرًا من باكستان وإيران

(د ب أ)

ذكر مسؤول أفغانستاني اليوم الأحد أنه تم ترحيل حوالي 5000 لاجئ أفغاني قسرا من باكستان وإيران المجاورتين في يوم واحد.

ونشر حمد لله فطرت، نائب المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية، تقريرا من المفوضية العليا لمعالجة قضايا المهاجرين على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يشير إلى أن 913 أسرة (إجمالي 4991 فردا) عادت إلى أفغانستان أمس السبت، طبقا لما ذكرته وكالة باجوك الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف التقرير أن العائدين دخلوا إلى البلاد عبر معبر إسلام قلعة في هيرات وبولي ابريشام في نمروز وسبين بولداك في قندهار وبهرامشا في هلمند ومعبر تورخام في ننكرهار.

وأضاف أنه تم نقل 933 أسرة عائدة (5068 فردا) إلى مناطقها الأصلية، بينما تلقت 754 أسرة مساعدات طبية.

وأشار إلى أن عشرة آلاف و43 لاجئا أفغانيا، تم ترحيلهم بشكل قسري من إيران وباكستان.