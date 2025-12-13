طنين الأذن ليس دائمًا ناتجًا عن مشاكل سمعية؛ هناك أسباب خفية وغير متوقعة وراء هذا الصوت المزعج.

في ما يلي 4 أسباب تفسر حدوث الطنين "

USA Medical".

ارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدورة الدموية

يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم أحد الأسباب غير المتوقعة لطنين الأذن، إذ يؤثر على تدفق الدم القريب من الأذن ويُنتج صوتًا نابضًا أو صفيرًا يتزامن مع نبضات القلب.

التوتر والضغط النفسي المستمر

التوتر الشديد لا يسبب الطنين بشكل مباشر فقط، بل يمكن أن يزيد من حدته ويجعل الصوت أكثر وضوحًا.

الإجهاد المتواصل يرفع مستويات هرمونات التوتر في الجسم، مما يؤثر الأذن.

فقدان السمع الخفي

عندما تقل الإشارات الصوتية التي يستقبلها الدماغ من الأذن، قد يبدأ الدماغ بتعويض هذا النقص بأصوات وهمية، وهو ما يظهر كطنين.

اضطرابات في المفصل الفكي الصدغي

هذه الحالة تظهر مع ألم في الفك، صداع، أو ضغطة عند فتح الفم، ويغفل عنها الكثيرون لأنها لا تبدو مرتبطة بالأذن مباشرة.