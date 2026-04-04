كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة أحد الأشخاص ونجلته، جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام قائد أتوبيس بالاصطدام بدراجة نارية أعلى أحد الكباري بالقاهرة، نتيجة انعدام الإنارة، ما أسفر عن وفاة طفلة وإصابة والدها.

الداخلية تفند ادعاء وفاة طفلة بسبب انعدام الإنارة بكوبري الساحل

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت إنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 مارس الماضي، تلقى قسم شرطة الساحل بلاغًا من إحدى المستشفيات، باستقبالها قائد دراجة نارية مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وبرفقته نجلته التي توفيت متأثرة بإصابتها، ويقيمان بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك إثر وقوع حادث تصادم أعلى أحد الكباري بدائرة القسم.



الداخلية تحسم الجدل.. لا صحة لانعدام الإنارة في حادث كوبري الساحل

وبسؤال زوجة المصاب، والدة الطفلة، أفادت بأنه أثناء استقلالهم الدراجة النارية قيادة زوجها، فوجئوا باصطدام أتوبيس بجانبهم، ما أدى إلى سقوطهم، ووفاة نجلتها وإصابة زوجها، فيما فر قائد الأتوبيس من موقع الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى مقطع فيديو يوثق الواقعة، وأكد عدم صحة الادعاء بانعدام الإنارة بالكوبري محل الحادث.

كشف ملابسات حادث مأساوي أودى بحياة طفلة بالقاهرة

كما أمكن تحديد وضبط الأتوبيس، وتبين أنه سارٍ التراخيص، وضبط قائده، وهو سائق يحمل رخصة قيادة منتهية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا هروبه من موقع الحادث خشية المساءلة القانونية.

وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

