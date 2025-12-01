دراسة: عادة بسيطة قد تقلل تهيج العينين والاحمرار

أكد باحثون يابانيون في دراسة حديثة أن اتباع عادة يومية بسيطة قد يساعد في الحد من تهيج العينين والاحمرار الناتج عن الحساسية الموسمية.

وكشفت مجلة Scientific Reports أن دراسة حديثة أظهرت أن عادة بسيطة مثل غسل العينين بانتظام يمكن أن تقلل بشكل ملحوظ من تهيّج واحمرار العينين الناتج عن الحساسية الموسمية.

وقام العلماء بتحليل بيانات 476 مستخدما لتطبيق AllerSearch، بينهم نحو 70 شخصا اعتادوا غسل العينين كإجراء وقائي لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية. وأظهرت النتائج أن هؤلاء الأشخاص عانوا بشكل أقل من الحكة، ودماع العينين، والاحمرار، وتمكنوا من قضاء أيام أطول خالية من الأعراض خلال فترات الموسم التحسسي، مع تحسن ملحوظ في حالتهم الصحية العامة.

كما أكد الباحثون أن غسل العينين لم يزيد من حدة أعراض جفاف العين، ما يشير إلى أمان هذه الممارسة.

ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج تدعم التوصيات السابقة لأطباء العيون اليابانيين باستخدام غسل العينين كإجراء لطيف لمواجهة التهاب الملتحمة التحسسي، لكن الدراسة الجديدة توفر أدلة أكثر تحديدا حول فوائد هذه العادة مع الحساسية الموسمية، ومع ذلك، لم تحدد الدراسة عدد مرات غسل العين يوميا بدقة، أو الطرق التي اتبعها المستخدمون في التطبيق.

وأكد الباحثون أن غسل العينين لا يمكن اعتباره بديلا عن العلاج الطبي، لكنه يمثل وسيلة بسيطة وآمنة لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية وتحسين جودة الحياة.