3 أسباب تجعل الجرجير سلاحك الطبيعي لتعزيز صحة الجسم

يُعرف الجرجير بمذاقه المميز، لكنه يخفي وراء أوراقه الخضراء الصغيرة فوائد صحية غير متوقعة تدعم الجسم بطرق مذهلة.

إليك 3 فوائد غير متوقعة لـ الجرجير على صحة الجسم وفق "Cleveland Clinic".

دعم العظام

الجرجير غني بفيتامين K، والكالسيوم، والمغنيسيوم، وهي عناصر أساسية للحفاظ على كثافة العظام ومنع الهشاشة.

الأشخاص الذين يحصلون على كمية كافية من فيتامين K ينخفض لديهم خطر الكسور.

تقليل خطر السرطان

يحتوي الجرجير على مركّبات طبيعية من نوع «جلوكوسينولات» (glucosinolates) التي تُحوَّل داخل الجسم إلى مركّبات تُساعد في الحماية من بعض أنواع السرطان، مثل القولون والمثانة.

تنظيم ضغط الدم وصحة القلب

بفضل محتواه من النترات الطبيعية، والبوتاسيوم، والألياف، يساعد الجرجير على تحسين تدفّق الدم، توسيع الأوعية، وخفض ضغط الدم، ما يدعم صحة القلب.