إعلان

5 علامة مبكرة قد تشير للإصابة بالسكري.. لا تتجاهلها

كتب : مصراوي

02:00 م 06/11/2025

مرض السكري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمود عبده :

يعتبر السكري من النوع الثاني أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا حول العالم، وغالبا ما تتطور أعراضه تدريجيا، ما يجعل اكتشافه في مرحلة مبكرة أمرا بالغ الأهمية لتجنب المضاعفات الخطيرة.

وفقا لموقع Healthline، فإن الشعور الدائم بالعطش وزيادة التبول بشكل متكرر يعد من أبرز العلامات المبكرة للسكري من النوع الثاني، حتى قبل ظهور الأعراض الواضحة مثل فقدان الوزن غير المبرر أو التعب الشديد.

علامات أخرى مرتبطة

وتظهر علامات أخرى إلى جانب العطش وكثرة التبول، تشمل:

- التعب المستمر، لأن الخلايا لا تحصل على الطاقة الكافية من الجلوكوز.

- الجوع الشديد، خاصة بعد تناول الطعام.

- فقدان الوزن غير المبرر، على الرغم من زيادة الشهية.

- تأخر التئام الجروح أو العدوى المتكررة، لأن ارتفاع السكر يضعف جهاز المناعة.

- رؤية ضبابية، بسبب تأثير السكر على العدسة داخل العين.

وتشير هذه الأعراض إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وتأثيرها على قدرة الكلى على معالجة السوائل بشكل طبيعي.

وينصح خبراء الصحة عند ملاحظة هذه العلامة بعدم تجاهلها، وضرورة إجراء تحاليل السكر الصائم أو اختبار HbA1c للكشف المبكر عن السكري.

كما ينصح باتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، ممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، للحد من خطر الإصابة أو إدارة المرض في حال وجوده.

اقرأ أيضًا:

حفل خاص داخل مغارة يثير الجدل في لبنان.. ما قصته؟

نظام غذائي يخفف أعراض القولون العصبي- احرص عليه

صور لأخطر 3 ألعاب في العالم.." هتموت من الرعب"

20 صورة لأجمل بحيرات العالم التي لم تسمع عنها من قبل

قبل انطلاقه.. نجمات بفساتين بفتحة ساق جريئة في القاهرة السينمائي 2024

السكري مرض السكري الأمراض المزمنة علامة مبكرة قد تشير للإصابة بالسكري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟
تقلبات جوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)