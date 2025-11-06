علامات لا يجب تجاهلها.. أعراض تكشف إصابتك بسرطان العظام مبكرًا

سرطان العظام من الأنواع النادرة نسبيًا، لكنه من أكثرها تأثيرًا على نمط الحياة اليومية بسبب الألم الحركي المستمر وصعوبة اكتشافه في مراحله الأولى.

ويحذر من تجاهل بعض العلامات المبكرة التي تبدو بسيطة، لكنها في الواقع تشير إلى بداية تغير غير طبيعي في خلايا العظام.

اكتشاف هذه الأعراض مبكرًا يُحدث فرقًا كبيرًا في فعالية العلاج وفرص الشفاء، وفق "هيلث لاين"، "Mayo Clinic".

ألم مستمر في العظام لا يزول بالراحة

العلامة الأولى والأكثر شيوعًا هي الألم العظمي العميق والمستمر الذي لا يتحسّن بالراحة أو المسكنات العادية.

يبدأ الألم عادة بشكل متقطع، ثم يزداد تدريجيًا ليوقظ المريض ليلًا أو بعد المجهود البدني، مما يستدعي تقييمًا طبيًا عاجلًا.

تورم أو كتلة غير طبيعية في منطقة العظام

تلاحظ ظهور انتفاخ أو كتلة تحت الجلد قرب المفصل أو في أحد الأطراف، خصوصًا في الذراع أو الساق.

كسور متكررة أو سهلة الحدوث

من أبرز إشارات سرطان العظام ضعف البنية العظمية، مما يجعل العظام أكثر عرضة للكسر حتى بعد إصابة طفيفة.

يُعرف هذا النوع بـ الكسر المرضي، وغالبًا ما يكون أول ما يدفع المريض لطلب الفحص الشعاعي.

ووفقًا لـ Johns Hopkins Medicine، يحدث ذلك بسبب استبدال النسيج العظمي الطبيعي بخلايا سرطانية هشة.

تيبس وصعوبة في الحركة

قد يواجه المريض تيبسًا حول المفصل القريب من العظم المصاب، مع تراجع في مدى الحركة أو شعور بضغط مستمر عند محاولة تحريك الطرف.

تعب عام وفقدان في الوزن أو الشهية

في المراحل الأكثر تقدمًا، قد تظهر أعراض عامة مثل الإرهاق المزمن، وفقدان الوزن دون سبب واضح، وضعف الشهية.