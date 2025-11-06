4 فوائد لتناول كوب من عصير البنجر

هناك فوائد بارزة لتناول كوب يومي من عصير البنجر، على صحة الجسم.

إذا كنت من محبي عشاق لايف استايل، والاهتمام بالصحة فإننا نستعرض في التقرير التالي الفوائد وفق لما جاء في "Healthline".

خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم

البنجر غني بالنترات التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يعمل على اتساع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم.

رفع القدرة الرياضية والتحمل البدني

تناول كوب من عصير البنجر يومياً يُساعد الرياضيين أو ممارسي التمارين على تحسين قدرتهم على التحمل وتأخير الشعور بالإجهاد.

دعم وظائف الكبد وتقليل تراكم الدهون فيه

تناول عصير البنجر قد يُساعد في تقليل دهون الكبد لدى الأشخاص الذين يعانون من حالة ترسيب الدهون في الكبد غير المرتبط بالكحول.

البنجر يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة (مثل مادة البيتالين)، التي تحمي خلايا الكبد من الأضرار نتيجة التراكم الدهني أو من السموم.

وظائف الدماغ وتحسين الدورة الدموية إلى الدماغ

بسبب تحسين تدفق الدم العام، هناك دلائل مبكرة تشير إلى أن عصير البنجر قد يعزز الدورة الدموية في الدماغ، مما قد يسهم في تحسين بعض وظائف الإدراك أو تقليل التراجع المرتبط بالعمر.