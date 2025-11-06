4 فوائد لتناول كوب من عصير البرتقال يوميا

كوب واحد يوميًا من عصير البرتقال، يمكن أن يمنح الجسم جرعة مركزة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تدعم المناعة، وتحافظ على صحة القلب، وتمنحك طاقة وحيوية على مدار اليوم.

تعزيز جهاز المناعة ودعم العناصر الغذائية

ووفق "Healthline"، فإن عصير البرتقال مصدراً غنياً بفيتامين C، حيث يحتوي كوب واحد 240 مل على نحو ثلث احتياج البالغين اليومي أو أكثر، بالإضافة إلى فولات (فيتامين B9) والبوتاسيوم.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

الاستهلاك المنتظم لعصير البرتقال يرتبط بتحسين بعض عوامل الخطر القلبية مثل خفض ضغط الدم الانبساطي، وتحسين نسب الكوليسترول الضار (LDL) أو رفع الكوليسترول النافع (HDL).

مكافحة تكون حصى الكلى وتحسين توازن البول

تناول كوب من عصير البرتقال يومياً يمكن أن يُحدث تأثيراً في مستوى قلوية البول، مما يقلل احتمال تكون حصى الكلى لدى بعض الأشخاص.

تأثير مضاد للالتهابات ودعم مضادات الأكسدة

شرب عصير البرتقال منتظماً وسيلة فعالة لزيادة مستوى مضادات الأكسدة في الجسم، وبالتالي تقليل الضرر التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة، وهو ما قد يساهم في خفض المخاطر المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.