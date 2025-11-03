دراسة تكشف سببا جديدا لتدهور صحة الدماغ

كشفت دراسة طبية حديثة عن سبب جديد لتدهور صحة الدماغ وتراجع القدرات الإدراكية عند الإنسان.

وأشارت مجلة Journal of Alzheimer’s Disease إلى أن الدراسة التي أجراها علماء من جامعة جنوب كاليفورنيا، بينت أن التقلبات في ضغط الدم تساهم في تدهور صحة الدماغ وقدراته الإدراكية، بحسب لينتا.رو.

شملت الدراسة 105 متطوعين مسنين لا يعانون من ضعف عصبي كبير، وباستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة استشعار دقيقة لرصد ضغط الدم مع كل نبضة قلب، وجد الباحثون أن المشاركين الذين سجلوا أعلى معدلات التقلب في ضغط الدم مع انخفاض مرونة الأوعية الدموية أظهروا انخفاضا في حجم مناطق الذاكرة بالدماغ وارتفاعا في مؤشرات تلف الخلايا العصبية، بغض النظر عن العمر أو متوسط مستوى ضغط الدم.

كما أظهرت الدراسة أن التقلبات المتكررة في ضغط الدم بين النبضات ترتبط بانخفاض حجم الحُصين والقشرة الشمية الداخلية - وهما منطقتان مسؤولتان عن الذاكرة والتعلم - بالإضافة إلى ارتفاع مستويات بروتين الخيوط العصبية (NfL)، وهو مؤشر على تلف الخلايا العصبية.

ويعتقد الباحثون أن عدم استقرار ضغط الدم يسبب ضغطا على الأوعية الدموية في الدماغ، وقد يؤدي إلى إصابات دقيقة في الأنسجة، تشبه تلك التي تحدث في المراحل المبكرة من مرض ألزهايمر، لذلك يرى العلماء أن مراقبة تقلبات ضغط الدم، وليس متوسطه فقط، قد تكون وسيلة مهمة للوقاية من التدهور المعرفي.