بهار الكمون ليس مجرد توابل تضيف نكهة للطعام بل يحمل فوائد صحية مهمة تجعل من وجوده في مطبخك إضافة ذات قيمة لجسمك.

فوائد بها الكمون على الجسم وفق لما جاء في "Healthline".

يدعم الهضم ويحسن الجهاز الهضمي

الكمون يساهم في تنشيط إنزيمات الهضم، ما يساعد على تسريع عملية الهضم والتقليل من مشاكل مثل الانتفاخ أو الغازات.

مصدر غني بالحديد الضروري للجسم

حتى مقدار صغير من الكمون مثل ملعقة شاي يمكن أن يوفر نسبة جيدة من الحديد، ما يساهم في الوقاية من فقر الدم خصوصاً عند النساء والشباب.

مضادات أكسدة قوية تحمي خلايا الجسم

يحتوي الكمون على مركبات نباتية من ضمنها الفلافونويدات والعناصر الفعالة التي تعمل كمضادات أكسدة.

ما يساعد في محاربة الجذور الحرة، وتقليل الأضرار الخلوية والالتهابات، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة والوقاية من أمراض مزمنة.

يساعد في تنظيم سكر الدم والكوليسترول

الكمون يمكن أن يُساعد في خفظ مستويات السكر في الدم لدى بعض الحالات، كما يلعب دورًا في تحسين مستويات الكوليسترول والدهون في الدم عند استخدامه بشكل منتظم.

دعم جهاز المناعة

سواء كتوابل أو زيت أساسي يمتلك تأثيرات مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يُساعد في حماية الجسم من بعض الالتهابات والأمراض التي تسببها الميكروبات