كيف تؤثر المكسرات على صحتنا؟

كتب : مصراوي

12:00 م 24/11/2025

تقدم المكسرات فوائد عديدة للصحة بناء على محتواها من الدهون الصحية، البروتينات، مضادات الأكسدة، والقدرة على الوقاية من الأمراض.

وبحسب نيو يورك بوست، إليك أبرز المكسرات وفوائدها:

عين الجمل: غني بأوميجا 3 ومضادات الالتهاب، يدعم صحة القلب والدماغ والخصوبة.

الفستق الحلبي: يحتوي على بروتين كامل، يساعد في تنظيم السكر وتحسين المزاج ووظائف الدماغ.

اللوز: يبطئ امتصاص السكر، يحسن حساسية الإنسولين، ويدعم صحة العظام والأمعاء.

الكاجو: غني بفيتامين E والزنك، يحمي الدماغ والأعصاب، ويقلل الالتهابات.

الفول السوداني: مصدر متوازن للدهون الصحية والبروتين، ويحتوي على الإيزوفلافون المفيد للنساء في منتصف العمر.

نصائح صحية:

تناول حفنة يومية (150-200 سعرة حرارية)، مع التنويع بين المكسرات والبذور والبقوليات لتحقيق أقصى فائدة غذائية.

