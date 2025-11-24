كيف تؤثر المكسرات على صحتنا؟

تقدم المكسرات فوائد عديدة للصحة بناء على محتواها من الدهون الصحية، البروتينات، مضادات الأكسدة، والقدرة على الوقاية من الأمراض.

وبحسب نيو يورك بوست، إليك أبرز المكسرات وفوائدها:

عين الجمل: غني بأوميجا 3 ومضادات الالتهاب، يدعم صحة القلب والدماغ والخصوبة.

الفستق الحلبي: يحتوي على بروتين كامل، يساعد في تنظيم السكر وتحسين المزاج ووظائف الدماغ.

اللوز: يبطئ امتصاص السكر، يحسن حساسية الإنسولين، ويدعم صحة العظام والأمعاء.

الكاجو: غني بفيتامين E والزنك، يحمي الدماغ والأعصاب، ويقلل الالتهابات.

الفول السوداني: مصدر متوازن للدهون الصحية والبروتين، ويحتوي على الإيزوفلافون المفيد للنساء في منتصف العمر.

نصائح صحية:

تناول حفنة يومية (150-200 سعرة حرارية)، مع التنويع بين المكسرات والبذور والبقوليات لتحقيق أقصى فائدة غذائية.