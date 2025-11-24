إعلان

طقطقة الأصابع.. هل تسبب التهاب المفاصل؟

كتب : مصراوي

07:00 ص 24/11/2025

طقطقة الأصابع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طقطقة الأصابع عادة شائعة تثار حولها مخاوف كثيرة، لكن الخبراء يؤكدون أنه لا دليل على أنها تسبب التهاب المفاصل، فالصوت ينتج غالباً عن فقاعات غازية في السائل الزليلي داخل المفصل، وليس عن احتكاك العظام.

وينصح بمراجعة الطبيب فقط إذا رافقت الطقطقة أعراض مثل الألم أو التورم أو السخونة أو محدودية الحركة. أما الطقطقة غير المؤلمة فهي غالباً غير مقلقة، بحسب ميرور.

ويمكن أن يصيب التهاب المفاصل مختلف الأعمار، لذا يبقى التشخيص المبكر مهماً. كما تساعد التمارين منخفضة التأثير، كالسباحة وركوب الدراجات وتمارين تقوية العضلات، في تخفيف الأعراض وتحسين حركة المفاصل، مع ضرورة تعديل النشاط عند اشتداد الألم.

ويشير خبراء إلى أن بعض العلاجات بالخلايا الجذعية قد تُفيد في تقليل الالتهاب وتحسين وظائف المفصل، خاصة عند دمجها مع إعادة التأهيل ونمط حياة صحي.

طقطقة الأصابع

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية