طقطقة الأصابع.. هل تسبب التهاب المفاصل؟

طقطقة الأصابع عادة شائعة تثار حولها مخاوف كثيرة، لكن الخبراء يؤكدون أنه لا دليل على أنها تسبب التهاب المفاصل، فالصوت ينتج غالباً عن فقاعات غازية في السائل الزليلي داخل المفصل، وليس عن احتكاك العظام.

وينصح بمراجعة الطبيب فقط إذا رافقت الطقطقة أعراض مثل الألم أو التورم أو السخونة أو محدودية الحركة. أما الطقطقة غير المؤلمة فهي غالباً غير مقلقة، بحسب ميرور.

ويمكن أن يصيب التهاب المفاصل مختلف الأعمار، لذا يبقى التشخيص المبكر مهماً. كما تساعد التمارين منخفضة التأثير، كالسباحة وركوب الدراجات وتمارين تقوية العضلات، في تخفيف الأعراض وتحسين حركة المفاصل، مع ضرورة تعديل النشاط عند اشتداد الألم.

ويشير خبراء إلى أن بعض العلاجات بالخلايا الجذعية قد تُفيد في تقليل الالتهاب وتحسين وظائف المفصل، خاصة عند دمجها مع إعادة التأهيل ونمط حياة صحي.