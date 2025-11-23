موجود في كل وجبتك.. هذا الطعام يهدد الكبد والكلى

المخلل من الأطعمة الشائعة والمحببة التي تضاف إلى الوجبات لفتح الشهية، ولكن الإفراط في تناوله، خاصة الأنواع عالية الملح والمصنعة تجارياً، يرتبط بآثار سلبية على صحة الجسم، خصوصا الكلى والكبد، بسبب المحتوى العالي جداً من الصوديوم.

وبحسب ما ذكره موقعي mayoclinic وwebmd، إليك تأثير تناول المخلالات على صحة الكلى والكبد.

ارتفاع ضغط الدم

يؤدي الاستهلاك المفرط للصوديوم إلى احتباس السوائل في الجسم، ما يزيد من حجم الدم ويتسبب في ارتفاع ضغط الدم، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية والمضاعفات الأكثر خطورة لضعف وظائف الكلى والفشل الكلوي على المدى الطويل.

زيادة الضغط على الكلى

زيادة الأملاح يجعل الكلى تحتاج إلى جهد أكبر بكثير للتخلص من الكمية الزائدة من الأملاح، وهذا الإجهاد المستمر يمكن أن يقلل من كفاءتها وقدرتها على التخلص من السموم والمعادن الأخرى بمرور الوقت.

حصوات الكلى

يؤدي ارتفاع مستويات الصوديوم إلى زيادة إفراز الكالسيوم في البول، ما ينتج عنه ترسب الكالسيوم الذي ينتج عنه تكوين حصوات الكلى، خاصة حصوات أوكسالات الكالسيوم، ما يؤدي إلى ألم ومشكلات صحية متراكمة.

اجهاد الكبد

زيادة الأملاح تؤدي إلى إجهاد الكبد، و جعله يعمل بجهد أكبر للمساعدة في موازنة السوائل، ما يزيد الضغط عليه.

المواد الحافظة

المخللات المُصنعة تجارياً قد تحتوي على مواد حافظة وكميات عالية من الزيوت المهدرجة أو الدهون المتحولة، والتي تتطلب جهداً إضافياً من الكبد للتخلص منها، ما يزيد من مستويات الكوليسترول الضار وقد يساهم في تلف الكبد.