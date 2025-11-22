إعلان

التهاب الأذن.. أبرز 5 أعراض تكشف عن الحالة قبل تفاقمها

كتب : نرمين ضيف الله

03:00 ص 22/11/2025

التهاب الأذن

التهاب الأذن يبدأ بأعراض بسيطة لكنه يمكن أن يتطور سريعًا إلى حالة تسبب ألمًا شديدًا أو مضاعفات إذا لم يُعالج.

أبرز 5 أعراض لتهاب الأذن وفق "Mayo Clinic".

1- ألم أو ضغط داخل الأذن

من أكثر العلامات شيوعًا هو الشعور بألم واضح في الأذن أو شعور بضغط داخلها، خاصة عند الاستلقاء أو عند التنقّل.

2- إفراز سائل من الأذن

تلاحظ خروج سائل من الأذن (ماء، مخاط، أو صديد) في بعض حالات العدوى، مما يدل على تجمّع سوائل خلف طبلة الأذن.

3- ضعف السمع أو صعوبة السمع

تكون السوائل داخل الأذن الوسطى أو التورّم يمكن أن يضعف القدرة على السمع أو يسبب شعورًا بكتم الصوت.

4- حمى وتهيج (خاصة لدى الأطفال)

عند الأطفال، تترافق العدوى بارتفاع في درجة الحرارة، البكاء أو التهيّج، أو صعوبة في النوم.

5- فقدان التوازن

بعض الإصابات الأذن الوسطى تؤثر على الأذن الداخلية أو القنوات التي تساعد في التوازن، مسببة شعورًا بدوار أو فقدان توازن.

