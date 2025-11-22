التهاب الأذن.. أبرز 5 أعراض تكشف عن الحالة قبل تفاقمها
كتب : نرمين ضيف الله
التهاب الأذن
التهاب الأذن يبدأ بأعراض بسيطة لكنه يمكن أن يتطور سريعًا إلى حالة تسبب ألمًا شديدًا أو مضاعفات إذا لم يُعالج.
أبرز 5 أعراض لتهاب الأذن وفق "Mayo Clinic".
1- ألم أو ضغط داخل الأذن
من أكثر العلامات شيوعًا هو الشعور بألم واضح في الأذن أو شعور بضغط داخلها، خاصة عند الاستلقاء أو عند التنقّل.
2- إفراز سائل من الأذن
تلاحظ خروج سائل من الأذن (ماء، مخاط، أو صديد) في بعض حالات العدوى، مما يدل على تجمّع سوائل خلف طبلة الأذن.
3- ضعف السمع أو صعوبة السمع
تكون السوائل داخل الأذن الوسطى أو التورّم يمكن أن يضعف القدرة على السمع أو يسبب شعورًا بكتم الصوت.
4- حمى وتهيج (خاصة لدى الأطفال)
عند الأطفال، تترافق العدوى بارتفاع في درجة الحرارة، البكاء أو التهيّج، أو صعوبة في النوم.
5- فقدان التوازن
بعض الإصابات الأذن الوسطى تؤثر على الأذن الداخلية أو القنوات التي تساعد في التوازن، مسببة شعورًا بدوار أو فقدان توازن.