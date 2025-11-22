تناول الفراولة في فصل الشتاء لا يقتصر على الاستمتاع بطعمها الحلو فحسب، بل يمنح الجسم دفعة قوية من العناصر الغذائية التي تعزّز الصحة من الداخل.

فوائد الفراولة الشتوية وفق لما جاء في "EatingWell".

1- تعزيز جهاز المناعة

الفراولة غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي ترفع من قدرة الجسم على مقاومة البرد والعدوى الموسمية.

2- خفض الالتهاب

مركبات مثل الأنثوسيانين وحمض الفينول في الفراولة تعمل كمضادات للالتهاب، ما يقلل من الإجهاد التأكسدي المرتبط بأمراض مزمنة.

3- صحة القلب والأوعية الدموية

الألياف والبوتاسيوم والفلافونويدات الموجودة في الفراولة تُدعم صحة القلب وتساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار.

4- تحسين الأداء الإدراكي

مضادات الأكسدة والفلافونويدات قد تساهم في دعم الصحة الدماغية، وتحسين الذاكرة والتركيز مع التقدم في العمر.

5- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بفضل محتواها من الألياف، تساعد الفراولة على تحسين الهضم وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.