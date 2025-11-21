نجح باحثون صينيون في تطوير تقنية جديدة قد تغير مستقبل علاج مرضى السكري، عبر صيغة موضعية قادرة على إيصال الأنسولين عبر الجلد دون الحاجة للحقن.

وفقا لموقع Science Alert، أظهرت التجارب التي أجراها فريق من جامعة تشجيانغ على الفئران والخنازير الصغيرة ونماذج جلد بشري مخبري، أن مركبا مبتكرا يجمع بين الأنسولين وبوليمر متحول الشحنة يسمى OP، يمكنه اختراق الحاجز الجلدي الصلب الذي يمنع عادة مرور الجزيئات الكبيرة المحبة للماء مثل الأنسولين.

علاج السكري

ويعمل البوليمر بطريقة ذكية؛ إذ يلتصق بالدهون والزيوت على سطح الجلد بسبب شحنته الموجبة، ثم يفقد شحنته عند الوصول إلى الطبقات الأعمق، مما يسمح له بالانزلاق بين خلايا الجلد وإطلاق الأنسولين داخل الجسم.

استمرار تأثيره 12 ساعة

أثبت المركب فعاليته في إعادة مستويات الغلوكوز إلى معدلاتها الطبيعية خلال ساعة واحدة لدى الفئران، مع استمرار تأثيره لمدة 12 ساعة.

كما حققت التجارب على الخنازير الصغيرة نتائج مماثلة، دون ظهور آثار جانبية ملحوظة، مما يؤكد سلامة المركب أوليا.

ويرى الباحثون أن هذه التقنية تمهد الطريق لنقل جزيئات حيوية أخرى عبر الجلد، بما في ذلك البروتينات والببتيدات والأحماض النووية، ما يفتح آفاقا جديدة للعلاجات غير الباضعة مستقبلا.