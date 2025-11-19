يعتقد كثيرون أن القهوة مجرد مشروب منبه قد يضر بالقلب أو يسرع فقدان الكالسيوم من الجسم، لكن الدكتور رومان أورسان، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، يوضح الحقيقة: تناول القهوة باعتدال آمن تماما، ويمكن أن يصل إلى أربعة أكواب من الإسبريسو يوميا، وفقا لموقع science.mail.ru.



وأوضح الدكتور أورسان أن القهوة ليست مجرد مشروب لطيف الصباح، بل تحتوي على مضادات أكسدة وبوليفينولات وأحماض عضوية مفيدة لخلايا الجسم وللبكتيريا المفيدة في الأمعاء.



أهم خرافات القهوة التي يجب معرفتها

الخرافة الأولى: كوب واحد يكفي

الجرعة اليومية الآمنة من الكافيين هي حوالي 400 ملليجرام، أي ما يعادل أربعة أكواب إسبريسو. لكن النساء الحوامل والمرضعات ينصحن بالحذر، لأن الكافيين قد يزيد توتر الرحم ويؤثر على نوم الطفل عبر حليب الأم.

الخرافة الثانية: القهوة تجعلك تشعر بالشبع



قد تقلل القهوة الشعور بالجوع مؤقتا، لكنها لا تغير سلوك الأكل أو تساعد على فقدان الوزن بشكل دائم.

الخرافة الثالثة: القهوة تضعف القلب



شرب القهوة باعتدال لا يضر القلب، لكن الإفراط أو عدم انتظام تناولها قد يرفع معدل ضربات القلب أو ضغط الدم مؤقتا.

الخرافة الرابعة: الإقلاع عن القهوة صعب للغاية



يمكن التوقف تدريجيا أو التحول للقهوة منزوعة الكافيين أو شاي الأعشاب، مع بعض الأعراض الخفيفة مثل صداع أو غثيان في أول يوم تقريبا.

الخرافة الخامسة: القهوة تسرب الكالسيوم من الجسم



القهوة لا تؤثر سلبا على استقلاب الكالسيوم، ويمكن الحفاظ على صحتك العظمية بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان والجبن والمكسرات.

الخرافة السادسة: القهوة مع الحليب ضارة



ويوضح الدكتور أورسان أن إضافة الحليب للقهوة قد يعزز بعض فوائدها الصحية، مع مراعاة مراقبة السعرات إذا كان الحليب غنيا بها.

الخرافة السابعة: القهوة مجرد مشروب طاقة بلا فوائد



القهوة أكثر من مجرد منبه، فهي تمنح الجسم مضادات أكسدة، وتعزز صحة القلب، وتحسن المزاج، وتساهم في نشاط الدماغ.