مدته 30 ثانية.. حل بسيط قد ينهي الشخير

كشف طبيب العلاج الطبيعي، بيدي ميردامادي، أن الشخير يمكن أن يكون نتيجة لأسباب متنوعة، منها ضعف العضلة اللسانية أو زيادة الوزن أو وجود اختلافات تشريحية في المجرى التنفسي العلوي.

وأشار إلى أن هذا التنوع يستدعي حلولا علاجية مخصصة لكل حالة على حدة.

وأوضح أن التمرين الذي يقدمه يركز على تقوية عضلة اللسان، وهو ما من شأنه أن يخفف من الشخير ويسهم في نوم أكثر هدوءا.

ويتطلب التمرين الضغط بطرف اللسان بقوة على سقف الفم يليه الإفلات السريع لإحداث صوت طقطقة، مع الالتزام بتكراره بما يتراوح بين 15 و 30 مرة يوميا، وفقا لصحيفة "ميرور".

وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن الشخير شائع ولا يشير عادة إلى مشكلة صحية خطيرة، لكنه قد يصبح مزعجاً إذا أثر على النوم أو الحياة اليومية.

وأضافت أن التدخين، الإفراط في الكحول، النوم على الظهر، وزيادة الوزن جميعها عوامل تزيد من احتمال الشخير.

ونصحت بمراجعة الطبيب إذا صاحب الشخير توقف التنفس أثناء النوم، أصوات اختناق، أو شعور بالنعاس نهاراً.

