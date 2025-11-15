عسل النحل من أقدم الأطعمة الطبيعية المستخدمة في التغذية والعلاج، وهناك عدد من الفوائد الصحية لهذا المنتج الطبيعي.

5 فوائد صحية لعسل النحل وفق "Healthline".

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي العسل على مركبات نباتية مثل الفلافونويدات والأحماض الفينولية التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الجسم من الأضرار الناتجة عن الإجهاد التأكسدي.

مكافحة الالتهابات والدعم المناعي

العسل يتمتع بخصائص مضادة للميكروبات ومضادّة للالتهابات، مما يجعله مساعداً في التئام الجروح والحروق وتحسين الاستجابة المناعية.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

تناول العسل يساهم في خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الدهون في الدم، وبالتالي دعم صحة القلب.

تخفيف السعال والتهاب الحلق

استخدم العسل تقليدياً ولديه أدلة تدعم قدرته على تخفيف السعال الليلي وتهدئة التهاب الحلق، خصوصاً لدى الأطفال.

بديل طبيعي للسكر

رغم كونه يحتوي سكريات، إلا أن العسل قد يكون خياراً أفضل من السكر المكرر من حيث تأثيره على مستويات الجلوكوز والأنسولين لدى بعض الأشخاص، عند استهلاكه باعتدال.