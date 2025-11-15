احرص عليها.. 5 فوائد صحية للفرولة

الفراولة من الفواكه اللذيذة والمغذية التي تساهم في تعزيز عدة جوانب صحية في الجسم، وذلك بفضل محتواها الغني من الفيتامينات، الألياف، والمركبات النباتية النشطة.

5 فوائد صحية لـ الفراولة وفق Cleveland Clinic.

تعزيز المناعة والوقاية من الأكسدة

الفراولة غنية جدًا بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

أظهرت الدراسات أن تناول الفراولة يمكن أن يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين ضغط الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

مساعدة في تنظيم سكر الدم

نظراً لمؤشرها الجلايسيمي المنخفض ولمحتواها من الألياف والمركبات النباتية، فقد لوحظ أن الفراولة تُقلّل ارتفاع السكر بعد الوجبات وتحسّن من مقاومة الإنسولين.

تحسين صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك

تحتوي الفراولة على كمية جيدة من الألياف والماء، مما يساعد على تعزيز حركة الأمعاء ودعم التوازن الصحي لميكروبات الأمعاء.

دعم الصحة العقلية والوقاية

تناول الفراولة قد يساهم في إبطاء تراجع القدرات المعرفية المرتبط بالعمر، نظراً لمضادات الأكسدة النباتية الموجودة فيها.