الكشف المبكر عن سرطان الرئة أصبح ممكنًا.. جهاز يحلل النفس

كشف باحثون عن ابتكار طبي ثوري قد يغير قواعد التشخيص المبكر لمرض سرطان الرئة، حيث طوروا جهازا قادرا على اكتشاف المرض في مراحله الأولى من خلال تحليل النفس فقط، ما يعد خطوة كبيرة نحو تحسين فرص العلاج وتقليل الوفيات المرتبطة بهذا النوع من السرطان.

وفقا لموقع Medical News Today، فإن الجهاز يعمل عن طريق رصد المركبات العضوية المتطايرة في زفير المرضى، وهي علامات كيميائية دقيقة تشير إلى وجود خلايا سرطانية في الرئة قبل ظهور الأعراض التقليدية أو التغيرات في الأشعة السينية.

كيف يعمل الجهاز؟

يطلب من المريض أن ينفس في جهاز مخصص يحلل مكونات النفس بدقة عالية.

ويستخدم الجهاز أجهزة استشعار متطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على أنماط المركبات الكيميائية المرتبطة بالسرطان، ثم يعطي الطبيب تقريرا سريعا عن احتمالية وجود المرض.

فوائد الابتكار

- يسمح بتشخيص سرطان الرئة قبل ظهور الأعراض الواضحة، مما يزيد فرص العلاج الناجح.

- يعتمد على تحليل النفس فقط، دون الحاجة لإجراءات جراحية أو اختبارات معقدة.

- يوفر النتائج خلال دقائق، مقارنة بالفحوص التقليدية التي قد تستغرق أياما.

- يمكن استخدامه للكشف المبكر لدى الأشخاص المعرضين للخطر مثل المدخنين أو من لديهم تاريخ عائلي للمرض.

ويشير الباحثون إلى أن الجهاز قد يحدث ثورة في تشخيص السرطانات الأخرى أيضا، عبر تحليل علامات الكيمياء الحيوية في النفس، ويأمل الفريق في إجراء المزيد من الدراسات السريرية لتأكيد فعاليته على نطاق واسع قبل اعتماده رسميا في المستشفيات والمراكز الصحية حول العالم.

