أثار الأردني محمد القرعاوي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقاطع مصورة وهو يتناول ما يقرب من 30 قرن فلفل حار يوميا دون أن يتأثر أو تظهر عليه علامات الانزعاج، الأمر الذي جعل الكثيرين يصفونه بـ"صاحب المعدة الحديدية".

ووفقا لقناة العربية، أكد القرعاوي أنه لا يستطيع بدء يومه أو تناول وجباته دون كمية كبيرة من الفلفل الحار، موضحا أن جسده أصبح معتادا على درجات الحرارة العالية للفلفل منذ سنوات طويلة، وأنه يشعر بالراحة النفسية بعد تناوله.

ورغم الطرافة التي حملتها القصة، حذر الأطباء وخبراء التغذية من الإفراط في تناول الفلفل الحار، مشيرين إلى أن الجرعات الزائدة من الكابسيسين "المادة المسؤولة عن الطعم الحار"، قد تسبب أضرارا صحية خطيرة عند الاستهلاك اليومي المفرط.

أضرار تناول الشطة والفلفل الحار

وفي هذا السياق، نستعرض أبرز أضرار تناول الشطة والفلفل الحار بكثرة، بحسب موقع Healthline.

مشكلات في المعدة

يؤكد الأطباء أن الإفراط في تناول الفلفل الحار قد يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة والتسبب في التهابات حادة أو قرحة مزمنة.

كما أن تناول كميات كبيرة على معدة فارغة يزيد من إفراز العصارة المعدية، ما يؤدي إلى الشعور بحرقة قوية وألم في أعلى البطن.

زيادة الحموضة

يعمل الفلفل الحار على رفع مستويات الأحماض في الجهاز الهضمي، مما يسبب حرقة المعدة والشعور بعدم الارتياح بعد الأكل.

ويحذر الأطباء الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء من تناوله بانتظام، لأنه قد يفاقم الأعراض بشكل واضح.

تهيج القولون

الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي أكثر عرضة لتأثيرات الفلفل الحار، حيث يؤدي إلى زيادة التقلصات والغازات والانتفاخ، وقد يسبب اضطرابات في حركة الأمعاء.

لذلك ينصح مرضى القولون بتجنبه تماما أو تناوله بكميات محدودة للغاية.

اضطراب ضغط الدم

رغم أن بعض الدراسات تشير إلى أن الكابسيسين قد يساعد على تحسين الدورة الدموية، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى اضطرابات في ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو ارتفاع الضغط.

كما قد يشعر البعض بدوخة أو تسارع في ضربات القلب نتيجة التهيج العصبي الذي يسببه الفلفل الحار.

تهيج الفم والجلد

تناول كميات كبيرة من الشطة أو ملامستها للجلد بشكل مباشر قد يؤدي إلى التهابات في الفم أو حساسية حول الشفاه.

وفي بعض الحالات، قد يسبب احمرارا أو تورما طفيفا في اللثة، خاصة لدى الأشخاص ذوي البشرة أو الأغشية الحساسة.

تناول الفلفل الحار باعتدال مفيد للجسم

ورغم هذه التحذيرات، يؤكد الأطباء أن تناول الفلفل الحار باعتدال يمكن أن يكون مفيدا للجسم، إذ يساعد على تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز عملية الأيض، والمساهمة في حرق الدهون.

كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الكابسيسين التي تدعم المناعة وتحمي الخلايا من الالتهابات.

