القرفة.. 5 فوائد صحية تجعلك تضيفها يوميا لطعامك

تعد القرفة من التوابل العطرية المشهورة منذ القدم، وتستخدم ليس فقط لتحسين نكهة الطعام، بل لما تحتويه من خصائص صحية مذهلة تساعد على تعزيز الصحة العامة والوقاية من بعض الأمراض.

وفقا لموقع Medical News Today، فإن القرفة تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات تساعد في تحسين التمثيل الغذائي وضبط مستويات السكر في الدم، مما يجعلها إضافة مفيدة للنظام الغذائي اليومي.

5 فوائد صحية للقرفة

تنظيم مستويات السكر في الدم

تساعد القرفة على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يقلل من ارتفاع السكر بعد الوجبات ويعتبر مفيدا لمرضى السكري.

تعزيز صحة القلب

تحتوي القرفة على مضادات أكسدة تحمي القلب، وتساعد في تقليل الكوليسترول الضار "LDL" والدهون الثلاثية.

مضادة للالتهابات

القرفة تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، مما يخفف من مخاطر الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل.

تحسين الهضم

تساعد القرفة على تحفيز إفراز العصارات الهاضمة، وتقليل الانتفاخ والغازات بعد الطعام.

تقوية المناعة

تحتوي القرفة على مركبات طبيعية تحارب الجراثيم والفيروسات، وتدعم الجهاز المناعي للحماية من العدوى.