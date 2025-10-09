5 أعراض واضحة تدل على التهابات الغدد الجار درقية

كتبت- نرمين ضيف الله:

الغدد الجار درقية هي أربع غدد صغيرة تقع خلف الغدة الدرقية في الرقبة، وتلعب دورًا حيويًا في تنظيم مستوى الكالسيوم والفوسفور في الدم.

وعندما تُصاب بالالتهاب أو الخلل الوظيفي، قد تظهر مجموعة من الأعراض التي تؤثر على العضلات والعظام والجهاز العصبي.

أعراض التهابات الغدد الجار درقية، وفق "هيلث لاين".

تعب وإرهاق مستمر دون سبب واضح

من أبرز العلامات الأولية لالتهاب أو اضطراب الغدد الجار درقية هو الشعور الدائم بالإجهاد، حتى مع النوم الكافي، بسبب اختلال توازن الكالسيوم في الجسم.

آلام في العضلات والمفاصل أو تقلصات متكررة

انخفاض أو ارتفاع مستوى الكالسيوم الناتج عن التهاب الغدد يؤدي إلى تقلصات عضلية مؤلمة، ووخز في اليدين أو القدمين، وأحيانًا آلام في المفاصل والعظام.

جفاف في الجلد وتساقط الشعر وهشاشة الأظافر

يؤدي الخلل في وظائف الغدد الجار درقية إلى اضطراب في امتصاص المعادن، ما ينعكس على صحة الجلد والشعر والأظافر.

اضطرابات في المزاج أو التركيز

التغيرات في مستوى الكالسيوم يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي، مسببة تقلبات مزاجية، اكتئابًا خفيفًا، أو صعوبة في التركيز والذاكرة.

آلام أو تورم في الرقبة

في بعض الحالات، قد تظهر كتلة صغيرة أو شعور بالانزعاج في الرقبة نتيجة التهاب أو تضخم الغدد الجار درقية.