سرطان البنكرياس.. المرض الصامت الذي يُكتشف متأخرًا

كتبت- نرمين ضيف الله:

سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطان خطورة وغموضًا، إذ غالبًا ما يُعرف بلقب "القاتل الصامت" لأنه لا يُظهر أعراضًا واضحة في مراحله الأولى، ومع ذلك، مثل تغيّرات في الهضم أو الجلد أو الساقين

إذا ظهرت هذه الأعراض مع علامات أخرى مثل فقدان الوزن الغير مبرر، اليرقان (اصفرار الجلد العينين)، ألم في البطن أو الظهر، التعب المزمن، أو ظهور سكر الدم فجأة، فالأفضل استشارة الطبيب فورًا لفحوصات دقيقة.

إليك الأعراض وفق لما جاء في "onlymyhealth".

خثار الوريد العميق

خثرة دموية داخل أوردة الساق العميقة هي من العلامات التي قد تكون أول مؤشر لسرطان البنكرياس.

يمكن أن تسبب الألم، التورم، الإحمرار، والسخونة في الساق.

تورم مفاجئ

سواء تورم ساق واحدة أو كلتا الساقين، خاصة إذا ظهر فجأة أو ساء مع الوقت هذا قد يكون بسبب انسداد في الأوعية الدموية أو تجمع سوائل نتيجة تأثر الكبد أو الأوعية الدموية من الورم.

احمرار أو تغير لون الجلد

إذا تغير لون جلد الساق، مثلاً مائل إلى الأحمر، أو زادت الحرارة الجلدية، أو ظهرت تغيرات لونية غير مفسرة، فإن هذا قد يدل على خثرة دموية أو اضطراب في الدورة الدموية المرتبط بحالة مرضية داخلية مثل الأورام.

الم أو ألم مزمن وعدم ارتياح

ألم في الساق لا يزول بسهولة، ليس له سبب ظاهر كإصابة أو تشغيل زائد، وقد يكون مرتبطًا بضغط على الأوردة أو تكوين خثرة.

أحيانًا يكون الألم التهابي ويرافقه تورم أو احمرار.